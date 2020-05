Superman serait à nouveau d’actualité chez Warner

D’après nos confrères américain Heroic Hollywood, Superman serait de nouveau dans les tuyaux de la Warner Bros pour un nouveau film.

Et non ce ne serait pas le projet porté par Michael B Jordan comme les rumeurs l’annonçait en novembre dernier. Nous parlons ici bel et bien d’une suite à Man of Steel avec un retour d’Henry Cavill sous la cape. Une véritable surprise quand on repense à son “décapitage” dans Shazam! et à la nouvelle stratégie du studio d’essayer de mettre sous le tapis tout ce qui touche de près ou de loin au travail de Zack Snyder, suite au déception cumulées de BvS et Justice League.

Il était même question en novembre 2018 d’un film centré sur Supergirl. Mais il semblerait que le projet serait dorénavant mis en pause au profit de l’homme d’acier. Un retournement de veste totalement étonnant venant du studio mais qui est surement dû à la popularité grandissante d’Henry Cavill après MI : Fallout et The Witcher. Une question subsiste cependant, quel réalisateur peut redonner ses lettres de noblesse à l’Ange de Métropolis ? J.J Abrams peut-être ? Une chose est sûre, c’est que nous avions hâte de retrouver l’acteur dans le costume et que la nouvelle nous réjouis au plus haut point.

Aucune annonce plus précise n’a été dévoilé concernant ce nouvel opus de Superman.