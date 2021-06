Creed 3 : Michael B. Jordan a trouvé son adversaire

Après le succès de Creed et sa suite, un troisième opus est évidemment en chantier : Creed 3 est bien dans les starting-blocks, et risque de se démarquer pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il s’agira du premier passage de Michael B. Jordan derrière la caméra ! Ensuite, Sylvester Stallone ne reprendra pas sa casquette de Rocky Balboa.

Une suite logique in fine, là où le passage de flambeau était littéralement transcrit à l’écran à la fin de Creed II. L’occasion donc de ne pas rester prisonnier de l’aura du passé, et d’aller encore plus loin dans une quête identitaire légitime. Mais aujourd’hui, Deadline nous apporte un soupçon d’information en plus.

En effet, Jonathan Majors (Lovecraft Country, Ant-Man & La Guêpe Quantumania) est en pourparlers pour rejoindre la distribution de Creed 3, dans le rôle de l’adversaire d’Adonis Creed ! Un des acteurs les plus prometteurs de sa génération, qui fait une ascension fulgurante à Hollywood, et est déjà un parfait contre-poids pour Michael B. Jordan. De là à imaginer qu’il s’agit du fils de Clubber Lang, il n’y a qu’un pas… Pour le reste on sait que Tessa Thompson et Phylicia Rashad reprendront leur rôle tenus dans les 2 précédents volets !

Après Sans aucun remords, et avant son passage devant la caméra de Danny Boyle, Michael B. Jordan s’engage dans un exercice périlleux, mais qui peut être diablement salvateur dans l’idée de faire de Creed une franchise à part entière. Par ailleurs, ce dernier dévoilait sur IGN ses intentions :

Je crois que Sly a fait savoir qu’il ne reviendra pas pour ce film, mais je pense qu’il y aura toujours un peu de Rocky en Adonis. Mais c’est la franchise Creed et nous voulons vraiment construire cette histoire et ce monde autour de lui pour aller de l’avant. Donc, il y a toujours du respect et énormément d’amour pour ce qu’il a construit, mais nous voulons vraiment faire avancer Adonis et la famille qu’il a créée. Donc, j’espère que vous allez aimer ce que nous préparons. Je pense que ça va être quelque chose de spécial. » Michael B. Jordan pour IGN

Creed 3 n’a pour le moment pas de date de sortie

