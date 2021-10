Aquaman & the Lost Kingdom : la suite se dévoile via une featurette

Alors que la DC Fandome bat son plein, Warner a décidé de dévoiler une première vidéo behind-the-scenes pour Aquaman 2 (alias « Aquaman & the Lost Kingdom ») ! En effet, James Wan est en plein tournage de la suite, après le carton monumental d’Aquaman en 2018.

Une featurette qui s’ouvre avec un Jason Momoa plein d’enthousiasme, et le réalisateur qui nous annonce que cette suite sera plus mature, plus épique, tout en conservant le caractère pulp et coloré d’Aquaman !

C’est également l’occasion d’admirer plusieurs concept arts respirant l’aventure : île fantastique, déserts et jungles, créatures sous-marines, scaphandriers et autres joyeusetés semblant tout droit sortis d’un bon Jules Verne !

Alors qu’Amber Heard et Patrick Wilson sont de retour en Mera et Orm (cette fois en allié ?), le focus est aussi centré sur Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Candyman, Matrix Resurrections) et son nouveau costume de Black Manta. L’acteur avait promis un antagoniste cette fois plus central et fouillé, et on a bien envie de le croire !

Enfin, on peut admirer le nouveau costume noir d’Aquaman dans toute sa splendeur, en attendant un premier trailer pour 2022 ! La promesse d’un grand divertissement généreux est bien là, reste à savoir ce que cette suite aura dans le ventre.

Aquaman 2 sortira en salles le 16 décembre 2022