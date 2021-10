Peacemaker : John Cena revient en série dans le spin-off de The Suicide Squad

Autre moment fort de la DC Fandome : James Gunn et son équipe qui introduit la toute première bande-annonce de la série Peacemaker ! Diffusée via HBO Max dès le 13 janvier, cette suite/spin-off à l’excellent The Suicide Squad se concentrera sur le personnage éponyme joué par John Cena.

Pour rappel, Christopher Smith/Peacemaker est un des meilleurs personnages du film (ainsi qu’un des plus délicieusement détestables). Un « douchebag » sous forme de Captain America ultra violent et un peu (beaucoup) demeuré, pour qui tous les moyens sont bons afin de faire triompher la liberté. Et le voilà de retour, pour nous jouer un mauvais tour, mais aussi bien nous fendre la poire.

De nouveau mis sur pied, Peacemaker revient dans une toute nouvelle mission aux côtés de certains employés d’Amanda Waller (on peut notamment voir Steve Agee et Jennifer Holland, déjà présents dans le film). Au rayon des petits nouveaux, on croisera Robert Patrick (Terminator 2) en père de l’anti-héros, Danielle Brooks (Orange is the New Black) décrit comme la co-lead de la série par Gunn, et Freddie Stroma en Adrian Chase/Vigilante (avocat affublé du don de régénération et combattant du crime).

Le teaser rassure d’entrée de jeu : on est sur du 100% Gunn (il réalise 5 des 8 épisodes) à base d’humour absurde, d’action débridée, et d’une bonne dose de régression/subversion. La couleur est donnée, et on espère que non seulement le résultat sera à la hauteur, mais permettra de remettre en lumière The Suicide Squad, ayant injustement bidé au box-office !

Les 3 premiers épisodes de Peacemaker sortiront sur HBO Max le 13 janvier 2022