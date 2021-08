Blue Beetle sera incarné par un élève de Cobra Kai

Longtemps gardé sous silence faute de développement, à cause d’un fameux virus tmtc, voilà Blue Beetle prenant son envol avec l’annonce du casting de son protagoniste.

The Wrap confirme donc l’annonce selon laquelle Xolo Maridueña, récemment monté en grade dans Cobrai Kai – il y joue Miguel Diaz, élève mentoré par Johnny Lawrence (William Zabka) mais qui finissait à l’hôpital dans la dernière saison, – sera bien le premier super-héros hispanique à obtenir son propre standalone. Les fans du personnage peuvent se rassurer suite au choix porté par HBO Max qui s’apprête donc à offrir à Jaime Reyes, un étudiant porteur d’une armure extra-terrestre intelligente et membre des Teen Titans, sa propre origine story. Pourtant, si on voit mal le nouveau venu intégrer la team présente sur la même chaine et dirigée par Nightwing (Brenton Thwaites), on reste curieux de découvrir où le scénariste Gareth Dunnet-Alcocer et le réalisateur Angel Manuel Soto nous conduiront dans cette nouvelle itération estampillée DC Comics. A voir cependant si le film aura droit à une sortie au cinéma où s’il sera cantonné à la plateforme HBO Max.

Blue Beetle n’a pas encore de date de production.