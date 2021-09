La Doom Patrol présente la bande-annonce de saison 3

En attendant la DC Fandome, la Doom Patrol prépare la diffusion de sa saison 3 en nous proposant une bande-annonce évidemment bien barrée.

La saison 2 (notre critique) se terminait avec un cliffhanger fou, nous laissant plutôt hébété et gravement en manque du retour de cette équipe de bras cassés made in DC Comics. Orphelins du Chief (Timothy Dalton), les pauvres mischiefs de HBO Max sont donc désemparés, livrés à eux-mêmes avant que Madame Rouge (Michelle Gomez) ne débarque au volant d’une machine temporelle pour prévenir nos héros de la menace représentée par la Brotherhood of Evil. Sauf que Robot Man (génial Brendan Fraser) Cyborg (Joivan Wade), Jane (Diane Guerrero), Elastigirl (April Bowlby), tous plus éclatés ou dépressifs les uns que les autres, devront choisir si, enfin, ils se risquent à tenter de sauver le monde, encore une fois. Mais entre les « f*ck » qui pleuvent, les problèmes anatomiques de Robot Man, la mise en veille de Cyborg, les licornes artificielles, les nervous breakdown de Jane ou un vélo autonome, il nous tarde de retrouver cette équipée hétéroclite et rageusement irrévérencieuse.

La saison 3 de la Doom Patrol arrivera le 23 septembre sur HBO Max.