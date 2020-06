Doom Patrol : La saison 2 dévoile ses images déjantées

Petit ovni wtf parmi le catalogue Dc, Doom patrol revient ce mois-ci avec sa saison 2 qui se dévoile en image dans un nouveau trailer.

Petit coup de coeur de la rédaction, la saison 1 avait fait forte impression par son aspect fou et humaniste à travers ses héros marginaux imaginés par l’atypique Grant Morrison. Et la seconde semble continuer dans cette voie avec de nouveau protagoniste comme Red Jack, Flex Mentallo, le Candlemaker ou encore Dorothy Spinner, fille d’un Dr. Caulder (Timothy Dalton) capable de matérialiser ses amis imaginaires. De quoi donner du fil à retordre à notre équipe de super-freaks. Une première bande annonce révélait l’intrigue, cette seconde mise sur l’atmosphère irrévérencieuse, punchy et sans queue ni tête qui font le sel de cette série Dc, se détachant des kitschissimes Flash, Titans et autres productions Berlanti. Une bouffée d’air frais qu’on hâte de retrouver.

La saison 2 de Doom Patrol arrive sur Dc Universe et HBO Max le 25 Juin prochain.