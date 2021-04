Histoire de Lisey s’offre des images et une date

L’adaptation Lisey’s Story (ou l’Histoire de Lisey, ça fait du sens) de Stephen King par Stephen King pour Apple TV+ semble être en bonne voie et nous gratifie de quelques images, notamment de son duo principal.

Comme dans un certain film de Alfonso Cuarón, c’est Clive Owen et Julianne Moore qui se partageront l’écran dans cette adaptation assurée par King lui-même. Pour rappel le roman d’origine était paru en 2006 et en 2007 dans nos contrées pour sa traduction, on y suivait les pérégrinations de… Lisey – pas bête – qui 2 ans après la mort de son mari, un célèbre écrivain “complexe et tourmenté”, voyait ressurgir des souvenirs plus ou moins inquiétants.

Notez que c’est Pablo Larraín (Jackie, Neruda, No) qui s’est chargé de la réalisation de la mini-série, et vu ses faits d’armes, il y a de quoi être curieux. Cette adaptation “made in” Apple est sinon attendue pour le vendredi 4 juin 2021 avec ces deux premiers épisodes, puis ensuite un épisode tous les vendredi, pour un total de huit.

