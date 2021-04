Casual Reflexion : Hamster On Coke

Il y a quelques mois de cela – ça remonte à décembre 2020 quand même -, on vous parlait de Maciej Targoni et de ses très sympathiques casual puzzle games. Dans le lot on trouvait notamment un certain PUSH, co-développé avec Hamster On Coke Games. Aujourd’hui c’est justement l’occasion de revenir sur le hamster cocaïné venu, comme toujours, de Pologne.

Derrière le nom chamarré de Hamster On Coke se cache en fait Michael Pawlowski ainsi que la brochette de puzzle games qui nous intéresse. Comme un certain Targoni on retrouve dans les derniers jeux de Pawlowski cet amour pour un graphisme léché et sobre qui n’est là que pour épouser et faire ressortir le concept du jeu. On sent que PUSH a eu une grosse influence. Que ce soit les tableaux et le storytelling – même abstrait – de Zenge ou la 3D approximative d’Art of Gravity, Pawlowski a mis un certain temps avant d’en venir à un style très proche de celui de Targoni.

Des jeux et des bons

Art of Gravity, le second du studio, en plus d’être une sorte d’anomalie dans sa ludographie, est certainement le plus faible de ses jeux. Loin d’être mauvais, il faut bien dire qu’il manque d’élégance et que la physique au cœur de certains puzzles contribue à un chaos, un aléa qui le fait largement différer de la logique de rubik’s square que l’on peut retrouver habituellement dans ce genre de production. Cela dit les idées sont là, en surface, souvent inélégantes, mais pas de raison de se priver non plus.

Art of Gravity ©Hamster in Coke

Du reste, de Zenge à OXXO, le plus récent paru en 2019, on sent une réelle montée en gamme. Au point où ses deux derniers jeux, donc OXXO et Scalak, sont de vraies petites perles d’ingéniosité. En jouant à OXXO on retrouverait presque des saveurs The Witness. On le dit sans comparaison frontale, The Witness bénéficie de plusieurs dizaines d’heures d’approfondissement que n’a pas un titre de quelques heures – entre 2 et 4 – comme celui de Hamster On Coke. Simplement, il en convoque la saveur, un fumet côté puzzle qui le rapproche, ici et là, du jeu de Jonathan Blow.

OXXO ©Hamster in Coke

Hamster on Coke, c’est de bons puzzle games comme pouvaient l’être ceux de Maciej Targoni avec peut-être ici, un soupçon de challenge en plus sur la fin, comme un jeu étiré sur une petit dernière demi-heure de plus, le temps pour Pawlowski d’encore garnir ses boîtes à idées. On a trouvé Scalak et surtout OXXO, légèrement plus généreux qu’escompté. Si on se fera plus discret sur Zenge et surtout Art of Gravity, on vous invitera à découvrir les deux autres, des titres à la fois relativement accessibles et intelligents. Si vous avez aimé notre précédente sélection, il devrait y avoir dans ceux de Hamster On Coke de quoi continuer à vous combler, on l’espère.

Hamster On Coke – Puzzle Game

Blue Box – 2015 – Hamster On Coke – 0,99€ – démo ici – iOS

Zenge – 2016 – Hamster On Coke et Konrad Januszewski – 0,99€ – Android, IOS et PC (le plus simple)

Art of Gravity – 2017 – Hamster On Coke – 0,99€ – iOS et PC

PUSH – 2017 – Hamster On Coke et Maciej Targoni – 0,99€ – Android, IOS et PC

Scalak – 2018 – Hamster On Coke – 1,99€ – Android, IOS et PC

OXXO – 2019 – Hamster On Coke – 1,99€ – Android, IOS et PC (le plus “dur”, mais rien d’effrayant)

Les prix varient avec le temps et les stores, vous trouverez sans doute les jeux cités moins chers que les prix préférentiels ici communiqués.

