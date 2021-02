G.I Joe : Une série Lady Jaye par Amazon Prime Video

By Emeric Bispo

L’univers G.I Joe s’apprête à revenir en force sur les écrans avec une série Lady Jaye prévue sur Amazon prime video.

Alors qu’un spin off/prequel/Reboot sur Snake Eyes s’apprête à arriver dans les cinéma, Paramount commande un show Tv à Prime vidéo pour élargir son univers tiré des jouets Hasbro. Le dévolu a été jeté sur Lady Jaye, la soldat interprétée par Adrianne Palicki dans le seconde volet G.I Joe : Conspiration. Aucune information n’indique pour le moment si l’actrice reprendra son rôle ou si le projet sera un reboot du personnage. Cependant vu que le but est de créer un univers partagé à la Marvel, il y a fort à parier que des connexions seront faites avec le film consacré au super Ninja. Pas de quoi véritablement nous exciter non plus.

Du côté de l’équipe créative, des choix un peu plus rassurants puisque Erik Oleson, producteur exécutif de Carnival Row et showrunner de l’incroyable saison 3 de Daredevil, sera aux manettes de cette série. Lorenzo Di Bonaventura, producteur des trois longs métrages G.I Joe, œuvrera lui aussi sur ce show.

En attendant la série Lady Jay, G.I Joe : Snake Eyes est normalement attendu le 27 octobre 2021 sur les grands écrans.

