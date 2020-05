Festival : Dream Nation dévoile sa programmation

Le confinement n’aura pas eu raison de tous les festivals ! La plupart d’entre eux se sont vus reportés à la fin de l’été et Dream Nation, festival de musique electro parisien, aura bien lieu du 18 au 20 septembre.

Plus de 60 artistes enflammeront les sept scènes prévues afin de faire rêver et danser les festivaliers sur une palette de styles musicaux variés. Les premiers noms composant la programmation ont récemment été divulgués et les fans devraient avoir de quoi se réjouir.

À l’affiche, des étoiles montantes françaises telles que Sentimental Rave sur la scène Techno ou encore Unlogix sur la scène Trance. Des stars internationales rejoindront également la fête. Sur la Techno stage, on retrouvera notamment l’anglaise Paula Temple, qui se produira avec SNTS. La Trance stage accueillera l’Allemand Neelix ainsi que le Suisse Ajja et l’Israélien Berg. Du côté de la Bass Music Stage, on retrouvera, entre autres, Eptic et Space Laces puis, sur la Hard Music Stage se produiront les russes The Satan et les Hollandais de Warface. Hardcore, Dubstep, Acid, Trance, Progressive… Tous les styles électro actuels se donnent rendez-vous du 18 au 20 septembre prochains aux Docks de Paris.

Le festival Dream Nation se déroulera du 18 au 20 septembre prochains.