Esther 2, Heilung, festival Press Start... notre récap' de la semaine !

Salut à toi, lecteur invétéré ! Si le mois de juillet reste évidemment celui du festival de théâtre d’Avignon, qui réservait de belles surprises encore cette semaine, de bonnes nouvelles se profilent également au niveau des sorties cinéma et séries, de Esther 2 à Five days at the memorial.

Côté cinéma

Le 13 juillet dernier, Les Nuits de Masshad a fait son entrée dans les salles obscures. Dans un registre beaucoup plus dramatique, l’œuvre, qui a valu à son actrice principale Zar Amir Ebrahimi le prix d’interprétation féminine au festival de Cannes, retrace l’histoire vraie d’une journaliste s’aventurant dans l’une des villes les plus mal famées d’Iran afin d’enquêter sur une série de féminicides.

Côté séries

Le 13 juillet, Apple TV+ a dévoilé la bande annonce de la série Five Days at the Memorial avec Vera Farminga, Cherry Jones et Cornelius Smith Jr. Adaptée d’un livre, relatant lui-même un fait réel, cette mini-série illustre l’impact de l’ouragan Katrina sur un hôpital situé à la Nouvelle-Orléans. Entre les inondations, les coupures de courant et la hausse des températures, les soignants, épuisés, doivent prendre des décisions aussi radicales que déchirantes. Les trois premiers épisodes seront disponibles dès le vendredi 12 août sur l’Apple TV+ .

Côté jeux vidéos

La BPI, Blibliothèque Publique d’Information a annoncé la 10è édition du festival du vidéo Press Start , qui se teindra du 28 septembre au 3 octobre 2022. Forum sur le thème de la musique dans les jeux vidéos, rencontres, échanges, l’événement promet d’être riche en temps fort et organise également un concert de No Limit Orchestra.

Côté musique

Heilung vient de révéler une deuxième chanson à sortir sur son prochain album, Drif . Il s’agit d’une chanson d’amour intitulée Asja , dont le clip se trouve déjà sur Youtube. La sortie de l’album, quant à elle, est prévue le 19 août prochain.

Côté spectacle