Avignon 2022 – Vie : une immersion sonore et visuelle dans la poésie de l’existence

Vie est un spectacle jeunesse organique, sonore et visuel qui invite à s’ouvrir et à se connecter au Vivant.

Vie faisait partie des espoirs de notre sélection pour cette nouvelle édition du Festival OFF. Nous avions été totalement charmés, en 2019, par Dedans-moi, le précédent spectacle de Filomène & Compagnie, sur le thème des émotions. Nous étions donc impatients de découvrir cette nouvelle création.

Et c’est autour d’une autre thématique forte que nous les retrouvons : celle du Vivant. Un voyage poétique et initiatique pour petits et grands.

La beauté de la transmission

C’est assis sur une balançoire suspendue au ciel que nous apparaît ce personnage mélancolique et silencieux, sans âge, avec sa casquette et son nez de clown. Et déjà, la poésie est en marche. Puis, une voix d’enfant résonne, questionne : « Comment ça pousse la vie ? ». C’est alors celle de son papi qui lui répond. Deux voix qui reviendront bercer notre imaginaire et nous remplir le cœur à plusieurs reprises tout au long du spectacle.

Nous sommes assez fan de ces voix off d’enfants que les deux auteurs utilisaient déjà dans leur précédente création. Cela amène une tendresse supplémentaire qui vient faire résonner les mots en nous. Ici, ces deux voix qui échangent créent un pont entre les deux générations auxquelles elles appartiennent, ce qui donne encore davantage de force au récit.

« La vie, c’est suivre la lumière, c’est se déployer. »

Émilie Chevrier, seule sur scène, ne prononce quant à elle pas un mot, mais elle exprime davantage encore par sa présence poétique et son regard infiniment expressif.

Une exploration artisanale et poétique

C’est de A à Z qu’Émilie Chevrier et Renaud Dupré construisent leurs spectacle. Depuis l’écriture et la mise en scène jusqu’à la création des accessoires, des images, de ces objets mécaniques qui prennent vie, de la musique ou encore des costumes. Et cette authenticité se ressent dans les moindres détails.

On retrouve dans Vie l’ingéniosité qui caractérise ces deux bricoleurs de poésie. Une pluie de papillons, des fleurs qui éclosent, une invasion de fourmis, une rivière qui coule, le souffle d’un cerf dans la brume du matin… Il s’en passe des choses sur cette scène, au milieu d’un bric-à-brac d’objets rouillés, de terre et de bois flotté. D’autant que de nombreuses projections visuelles au sol et sur écran qui viennent rendre le récit complètement immersif.

Une invitation à ouvrir notre cœur… et nos bras !

On observe la vie prendre forme de bien des manières et le lien se créer entre les éléments. Car « être vivant, c’est être reliés les uns aux autres. » Et tandis que ces mots résonnent, la comédienne s’élance à la rencontre du public pour distribuer câlins, bisous et sourires. Aux enfants, mais pas seulement. Et l’on est soudain saisis par l’émotion tandis qu’elle nous sert dans ses bras sans autre raison que celle de ressentir le lien intrinsèque qui nous unit.

Nous avons eu les larmes aux yeux, c’est vrai, devant cette distribution d’amour aussi gratuite et généreuse qu’inattendue, par les gestes mais aussi par le regard. Ils sont émouvants ces instants où les inconnus que nous sommes éprouvons soudain de la tendresse, de l’affection les uns pour les autres, où un sentiment profond d’unité jaillit.

« Quand on a des rêves, qu’est-ce qu’il faut faire pour qu’ils existent en vrai ? »

Ainsi, ce sont de jolies valeurs que véhicule ce spectacle qui s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes grâce à la double lecture qu’il propose. Une invitation à observer et à s’émerveiller de tout ce qui nous entoure, à éveiller nos sens à la poésie de la vie et à ses petits bonheurs fugaces ; à retrouver le lien à l’autre aussi bien que le lien à soi, à ce qui nous rend vivants.

Vie, d’Émilie Chevrier et Renaud Dupré, se joue au à La Fabrik’ Théâtre, à Avignon, du 07 au 30 juillet, à 10h30 (relâche le mercredi).

