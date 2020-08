By Axel PC

Enola Holmes : affiche et teaser pour l’adaptation de Netflix

Si la saison 5 de Sherlock est une arlésienne qu’on désespère de voir un jour, Netflix prépare sa propre adaptation de la fratrie Holmes en portant à l’écran les aventures de Enola Holmes, jouée par Millie Bobby Brown.

La jeune sœur de Sherlock (Henry Cavill) et de Mycroft (Sam Claflin) « s’éveille le jour de son 16e anniversaire pour chercher sa mère (Helena Bonham Carter) disparue. Plusieurs cadeaux l’attendent mais aucun indice sur sa mystérieuse disparition. A la charge de ses deux grands frères qui l’envoient dans un pensionnat, elle va pourtant s’échapper pour retrouver sa mère à travers Londres ». Un pitch prometteur qui annonce une adaptation pleine de légèreté et d’une touche féministe qui manquait au célèbre détective, le tout sous la caméra de Harry Bradbeer et la plume de Jack Thorne.

Enola Holmes arrive sur Netflix dès le 23 septembre.