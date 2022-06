[À la découverte] Un nouveau mouvement littéraire et artistique prend vie : le Destructuralisme Libérateur !

Et si le fait de libérer son imagination, sa pensée, était une manière de dévoiler son talent ? Et si c’était la clé de la libération artistique, et un moyen de développer le sixième sens de l’artiste ? D’après Audrey Ouazan, nous avons tous une part artistique au fond de nous qui ne demande qu’à être révélée. Son nouveau mouvement Destructuralisme Libérateur souhaite déclencher un mouvement sociétal favorisant une poussée artistique globale.

Notre société n’avance plus, artistiquement parlant

« Nous sommes englués depuis trop longtemps dans un immobilisme inconscient, asservis par le conformisme et celui qui pense tout haut choque, bouleverse les idées reçues et est vite qualifié de provocateur. »

Le nouveau mouvement littéraire et artistique Destructuralisme Libérateur a pour ambition de déclencher une poussée artistique inédite afin de redonner vie au débat et au dynamisme intellectuel et politique. Comment ? En nous libérant des codes que notre société nous a imposés, tout simplement. L’idée est de déstructurer nos méthodes. Il faut que chacun trouve au fond de lui sa force artistique et l’exprime à sa manière, sans être bloqué par ce que peuvent penser les autres. C’est une manière de se développer aussi bien artistiquement qu’intellectuellement. Toutes ces nouvelles idées mises en commun pourront ainsi faire avancer le monde et nous emmener vers le progrès.

L’émancipation, la liberté et la révélation de soi

« Ce mouvement suggère la destruction de ses propres limites, de ses barrières, de son mur pour franchir le pont de la révélation de soi à travers son propre art, son propre style libre, spontané, affranchi et sans exigence autre qu’être soi et rompre avec tout conformisme ou uniformisation. »

Le but de ce mouvement est donc de révéler son potentiel au grand jour en s’émancipant de tous les codes et ainsi de faire exploser son imagination. D’après Audrey Ouazan, c’est ainsi que des idées nouvelles sont créées. Ce sont les visionnaires qui font avancer les choses. Mais à l’heure actuelle, notre société est trop enfermée dans ses idéaux pour pouvoir se développer artistiquement.

©media livres

Les artistes sont la clé de la réussite d’un monde meilleur

« Nous allons professionnaliser la créativité et en faire une norme d’excellence qui pourra défier l’obsolescence due au progrès technologique. »

Le mot d’ordre est donc la créativité. Et c’est l’imagination qui en est l’ingrédient. Pour la développer, il faut des artistes libres de penser, d’écrire. Il faut pour cela que nous reprenions goût à la création nouvelle. Notre génération n’est pas assez curieuse, pas assez avide de connaissances. C’est pourquoi il faut changer les esprits afin qu’une nation d’innovation découle des générations futures. L’autrice est persuadée que son mouvement et le fait de libérer la créativité impactera l’avenir dans les domaines de l’éducation, de la culture mais aussi de la politique.

Audrey Ouazan, fondatrice du nouveau mouvement Destructuralisme Libérateur

Audrezy Ouazan est juriste de formation. Elle a également suivi un parcours littéraire. Elle enseigne la créativité dont les méthodes d’enseignement découlent directement de son mouvement. Les idées de son mouvement sont expliquées dans ce manifeste intitulé « Destructuralisme Libérateur, enfin un nouveau mouvement littéraire et artistique pour tous ! ».

Facile d’accès grâce à une écriture assez simple et abordable, ce texte s’adresse à tous ceux qui pensent que la créativité, et donc dans un registre plus large, l’art et la littérature, peuvent être la solution pour redonner à la France son prestige, et y faire renaître le progrès culturel et l’innovation artistique. Ce manifeste qui a pour but d’offrir des idées nouvelles sera suivi d’autres ouvrages pour compléter ses propos.

Le site de l’auteure à l’origine du Destructuralisme Libérateur : https://audrey-ouazan.com/