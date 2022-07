Darren Aronofsky, Ghost, La Philosophie selon Squid Game … notre récap’ de la semaine

Salut à toi, lecteur invétéré ! Cette semaine marque la fin du festival d’Avignon, prolongé grâce aux articles de Mélina, mais on a également reçu plusieurs bonnes nouvelles. Les sélections pour la 79è édition de la mostra de Venise sont en cours avec notamment celle du prochain film de Darren Aronofsky, Rick et Morty a annoncé la sortie de sa saison 6 et côté, jeux vidéo, quelques nouvelles intéressantes se dessinent aussi à l’horizon…

Côté cinéma

Darren Aronofsky, connu pour les excellents Black Swan et Mother !, vient de voir son prochain film, The Whale , officiellement sélectionné pour la 79è édition de la Mostra de Venise. Le film, produit par A24, Protozoa Pictures et Originals Productions, y sera présenté en première mondiale et sortira en salles le 22 février 2023. Brendan Fraser y interprète un professeur d’anglais obèse essayant de renouer avec sa fille adolescente. Un résumé qui laisse présager une nouvelle œuvre à la fois sublime et ultra violente psychologiquement.

Côté séries

Adult Swim a dévoilé cette semaine la date de sortie de la saison 6 de Rick et Morty : le lundi 5 septembre prochain ! La série vient de recevoir son deuxième Emmmy Award et n’a pas dit son dernier mot. Les épisodes inédits sortiront d’ailleurs exactement en même temps aux Etats-Unis et dans le reste du monde.

Côté jeux vidéo

Le studio Montréalais Behaviour InteractifMC, célèbre pour le jeu d’horreur Dead by Daylight, a annoncé jeudi dernier la tenue en ligne de son prochain événement, Behaviour Beyond . Celui-ci se déroulera le 3 août et présentera les nouveaux jeux à venir sur Twitch et Youtube, en direct à 19h . Le plus grand studio indépendant canadien fête ses trente ans cette année, de grandes choses pourraient donc se profiler…

. Celui-ci se déroulera . Le plus grand studio indépendant canadien fête ses trente ans cette année, de grandes choses pourraient donc se profiler… L’application Snapshat ne cesse d’évoluer pour ne pas lasser ses utilisateurs et lance… son premier jeu vidéo ! Ghost Phone constitue le premier mini jeu en réalité virtuelle disponible sur l’application. Il immerge le joueur dans une une expérience interactive où il doit découvrir les secrets d’un téléphone trouvé et résoudre le mystère de ce qui est arrivé à l’ancien propriétaire…

Côté musique

Cette semaine, le monde de la musique a notamment été marqué par la polémique autour du prix de certains billets pour la prochaine tournée de Bruce Springsteen . On trouvait, en effet, des tickets compris entre 1 000 et 5 000 dollars, un prix dont de nombreux fans s’étaient indignés. Le manager du Boss, John Landau, s’est toutefois défendu et a affirmé, il y a quelques jours, facturer « au prix juste » ces places de concert…

Côté littérature

Après Rock’n’philo, qui décortiquait les grands principes de la philosophie à partir des chansons de rock les plus célèbres, une analyse du même genre basée sur la série Squid Game sera bientôt disponible dans les librairies ! La Philosophie selon Squid Game , d’Olivier Dhilly et paru aux éditions de l’Opportun, sortira le 30 août prochain.

Côté spectacles,

Mélina ayant assuré un suivi exceptionnel du festival de théâtre national qui se terminait mardi dernier, on vous laisse faire votre marché dans ses récents articles sur le festival d’Avignon.