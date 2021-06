Critique Sportif au naturel : les plantes sont vos alliées

Sportif au naturel propose une multitude de remèdes à base de plantes pour accompagner l’effort des sportifs, quel que soit leur niveau de pratique.

Sportif au naturel est un guide pratique aux airs d’herboristerie ! Après un petit rappel des multiples bienfaits d’une activité sportive sur les plans physiques et psychiques ainsi que sur les risques d’une pratique excessive ou inadaptée, Virginie Peytavi, conseillère en phytothérapie, nous présente pas moins de 55 plantes et huiles essentielles bénéfiques pour préparer, accompagner, soutenir l’effort, ou encore récupérer. Autrement dit, la petite bible indispensable (et naturelle) du sportif. Et un bon complément au livre ‘Autohypnose et performance sportive‘.

La nature à notre service

« 70% de nos médicaments proviennent directement des plantes ou en sont dérivées », nous dit l’auteur. L’idée est donc d’utiliser la matière première végétale plutôt que la forme synthétique de molécules déjà largement utilisée par les sportifs. Le but ? « Une action plus globale, une meilleure métabolisation par l’organisme et donc moins d’effets néfastes sur le long terme. » En effet, l’un des avantages de certaines plantes médicinales est que leurs principes actifs permettent également d’agir en prévention, en stimulant les mécanismes de défense naturelle.

Attention tout de même à ne pas les utiliser n’importe comment. Car, contrairement à ce que l’on serait tentés de penser, les plantes ne sont pas inoffensives. Et certaines peuvent même être contre-indiquées dans certaines conditions. Là aussi, il est donc important de respecter une posologie. Et ce guide nous explique comment profiter au mieux de leurs bienfaits. Infusion, décoction, hydrolat, huile essentielle… Les différents modes d’utilisation, mais aussi les propriétés et contre-indications éventuelles sont à chaque fois précisés.

Pour tous les goûts et toutes les blessures !

Ginseng, mélisse, ortie, thym, maté, menthe poivrée, marjolaine, tea tree… Pas toujours facile de s’y retrouver tant la liste est longue ! Heureusement, plusieurs entrées de lecture nous facilitent un peu la tâche. Ainsi, si vous n’y connaissez rien en la matière, mieux vaut prévoir une première lecture globale du guide et des fiches de présentation des différentes plantes et huiles essentielles. Ensuite, vous pourrez chercher directement par nom de plante ou d’HE ; ou encore par type de blessure (si vous êtes déjà dans le vif du sujet !)

Et puis, pour une lecture rapide et pratique, un tableau récapitule par mots-clés les plantes et huiles essentielles et leurs actions principales. À vous ampoules, chocs, claquages, crampes, insomnies, tendinites, stress et autres fractures ! À condition d’avoir préalablement rempli votre armoire à pharmacie naturelle, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas démarrer, continuer ou reprendre votre entraînement !

Sportif au naturel : de la performance à la récupération est paru le 14 avril 2021, aux Éditions Jouvence.

