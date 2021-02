Critique J’élève mon enfant : le guide pratique du parent

J’élève mon enfant est l’ouvrage de référence, depuis 1965, pour l’éducation du petit enfant de la naissance à 5 ans.

J’élève mon enfant est la suite de J’attends un enfant, que nous vous avons présenté récemment. Ainsi, après avoir accompagné les futurs parents tout au long de la grossesse, de l’accouchement, et des premiers jours de la vie de l’enfant, Laurence Pernoud et son équipe pluridisciplinaire les guide cette fois-ci tout au long des premières années de leur bambin.

La bible des parents volume 2 !

Dans la forme, on prend le même et on recommence ! Le livre est organisé de manière claire autour de différents thèmes ; la mise en page est colorée et aérée ; et les informations pratiques et utiles sont rapidement accessibles. Là encore, c’est un véritable ouvrage de référence qui aborde aussi bien des thématiques pratiques que psychologiques et éducatives.

Et parmi les mises à jour de cette édition 2021, on trouve notamment des informations liées à la communication avec son enfant ; aux disputes au sein du couple ; aux maladies contagieuses ; ou encore aux situations traumatisantes (crises sanitaires, attentats, etc). Même si ce dernier point mériterait d’être davantage développé.

Suivez le guide !

L’arrivée d’un enfant transforme en tous points le quotidien. Ce n’est une surprise pour personne, et aucun parent n’y est véritablement préparé. C’est un apprentissage qui, comme pour l’enfant, se fait au jour le jour. Aussi, les explications, conseils et témoignages sont importants bien sûr. Pour naviguer avec quelques repères au cœur de ces nouvelles responsabilités.

En cela, cet ouvrage est une bonne manière pour les parents d’appréhender sereinement l’arrivée d’un premier enfant et de se familiariser avec les nombreux changements qui surviennent au fil des mois. Mais c’est aussi – et avant tout – une expérience individuelle et intime. Rien n’est donc à suivre à la lettre, tout est proposé, rien n’est imposé !

Une véritable mine d’informations !

Les premiers bains, la chambre de bébé, l’alimentation, le sommeil, les pleurs, les activités, les voyages, les soins, la découverte du monde, l’éducation, les émotions, les dangers, les différents types de situation familiale… C’est notamment parce que sa mise à jour annuelle tient compte des nombreux témoignages et des questions de parents que le contenu de ce livre est à ce point exhaustif.

On y trouve également un dictionnaire de la santé de l’enfant, un suivi mois par mois de son éveil psychologique, ainsi qu’un guide pratique des principales démarches administratives, sociales et juridiques. À lire d’une traite ou à picorer au gré des besoins, des interrogations, et en fonction de l’âge de l’enfant.

J’élève mon enfant – Édition 2021, de Laurence Pernoud, est paru le 06 janvier 2021 aux Éditions Albin Michel.