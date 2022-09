Critique Nordine Ganso dans Violet : le one man show qui annonce la couleur !

Nordine Ganso dans Violet est un one man show dans lequel l’artiste bordelais se raconte avec humour, simplicité et sensibilité.

Nordine Ganso dans Violet signe ici son deuxième spectacle après Fragilement drôle. Membre de la troupe du Jamel Comedy Club en 2019, puis élu Étoile Espoir de l’Humour du Parisien en 2020, le jeune artiste fait petit à petit son nid, et remplit les salles presque l’air de rien !

Après avoir découvert la talentueuse et atypique Florence Mendez dans son spectacle Délicate, c’est une autre perle que nous avons dénichée dans la petite mais non moins chaleureuse salle du Métropole. Nordine Ganso : un nom que l’on n’a pas fini d’entendre dans le milieu du stand-up.

Violet jusqu’au bout des ongles, ou presque !

Nordine Ganso, que l’on retrouve aux côtés de Paul Mirabel dans la fiction Jeune & Golri, diffusée sur OCS Max, est un joyeux mélange de couleurs, d’origines. Sa mère, marocaine et algérienne, et son père congolais sont d’ailleurs très présents tout au long du spectacle. Et c’est avec un humour toujours enrobé de tendresse qu’il les évoque.

La première chose qu’on s’est demandé c’est : pourquoi Violet ? Parce que c’est une couleur rassurante, apaisante…« Durant cette heure ensemble, considérons que je suis votre Violet » nous dit-il. Bon, si ça n’avait été qu’un titre de spectacle, on aurait sûrement trouvé ça un peu léger. Mais Nordine Ganso nous propose un show abouti en tous points. Ainsi, l’atmosphère qu’il installe par son énergie calme et posée est tout à fait dans cet esprit du violet.

Et le jeune homme à la maturité artistique évidente a le soucis du détail. Si bien que l’on retrouve la fameuse couleur partout : l’ambiance lumineuse, son survêtement, mais aussi le carnet et le stylo posés sur un tabouret derrière lui sont violets. Même son site Internet n’y a pas échappé ! Une signature originale, qui marque forcément l’esprit et le rend… inoubliable. Malin !

Un artiste vrai et sincère

Dans les thèmes abordés, rien de très original, l’artiste ne renouvelle pas le genre. Mais ce qui fait que cela fonctionne très bien, et même mieux que d’autres spectacles davantage formatés aux codes du stand-up et à ses punchlines en série, c’est l’authenticité et la simplicité avec lesquelles l’humoriste se présente à nous. C’est toute la douceur avec laquelle il aborde les choses.

En effet, tout ce qu’il raconte est vrai, et la sensibilité qu’il laisse transparaître le rend d’autant plus attachant. Car cette authenticité, c’est ce que l’on aime voir sur scène : des artistes qui se révèlent, se dévoilent, qui osent apparaître sans jouer les caricatures d’eux-mêmes, sans masque, et qui livrent ce qui les rend finalement si proches de nous.

Drôle mais pas que

Ce qui fait que, tout au long de ce spectacle, lorsqu’on ne rit pas, on sourit. Car on prend beaucoup de plaisir à passer ce moment en sa compagnie, à partager un peu de son intimité, de ses secrets les plus inavouables. Ainsi, c’est avec fraîcheur et sans aucune vulgarité qu’il retrace son parcours, de la rencontre de ses parents au Flunch à son dépucelage à 24 ans, en passant par ses questionnements identitaires, son permis raté cinq fois, sa découverte de la vie parisienne et de son fameux vol à l’arrachée ; ou encore ses relations amicales, amoureuses, son rapport au racisme, au foot…

Aussi drôle que touchant quand il nous parle de son père, de sa première rupture ou de son rapport au sexe, il nous fait mourir de rire dans ses interactions maîtrisées avec le public qu’il aime taquiner. L’ensemble est fluide, limpide, rythmé, si bien que l’on ne voit pas le temps passer, et on l’écouterait volontiers se confier encore. Nous serons donc au rendez-vous pour son troisième spectacle !

Nordine Ganso dans Violet, mise en scène Thierno Thioune, se joue les vendredis & samedis à 20h10, au Théâtre Le Métropole, à Paris. Et en tournée dans toute la France.