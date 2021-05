Critique LOL – Qui rit, sort !, saison 1 : mort d’ennui

Avis 1.0 MALAISE User Ratings ( 2 Votes) 8.8

LOL – Qui rit, sort, c’est Philippe Lacheau présentant un concept à succès venu du Japon adapté en France sur Amazon Prime Video. La plateforme poursuit ainsi brillamment son ambition en terme de représentation de ce qui se fait de pire au sein de la production française.

LOL – Qui rit, sort ! succède aux piteux Connectés, Brutus vs César et le récent Je te veux moi non plus, Amazon Prime Video semblant, à l’instar de son concurrent Netflix, évertué à présenter sur son catalogue le pire de la production hexagonale. Tandis que son adversaire aura su s’entourer de cinéastes et d’humoristes aussi talentueux qu’hétéroclites, de Fary au réalisateur de genre Julien Leclerq en passant par Sylvie Verheyde, auteur de l’ambitieux mais hélas manqué Madame Claude, Amazon Prime Vidéo, déterminé à rattraper son retard, semble vouloir coûte que coûte remplir son catalogue en laissant de côté toute réflexion artistique.

MDR : Mort Du Rire

LOL : Qui rit, sort ! se présente donc comme un packaging fumeux des prouesses déjà (brillamment) accomplies par la plateforme. Réunissant ainsi au passage la très fructueuse Bande à Fifi, champions du box-office français ayant établi depuis le succès de Babysitting un véritable univers partagé et Inès Reg, déjà responsable de Je te veux moi non plus, Kyan Khojandi et Bérangère Krief, deux des plus attachants talents de la bande de Bref et la fine fleur de CLIQUE, Fadily Camara et Hakim Jemili ainsi que deux « poids-lourds » de la comédie française en la personne de Gérard Jugnot et d’Alexandra Lamy. Un sacré panel donc, pour une démonstration aussi éreintante que vaine étalée sur 6 heures et le même nombre d’épisodes avec un goût immodéré pour le malaise.

Parce que si l’on ne jugera pas les intentions, permettant ainsi au gagnant de décrocher la jolie somme de 50 000€ à des fins caritatives, le fond quand à lui se fait plus que détestable. Amazon Prime Video rejoint ainsi sur ce point son concurrent Netflix qui s’était déjà cassé les dents sur un concept réunissant plusieurs humoristes dans un lieu dit hanté nommé Jusqu’à l’aube. Le point commun entre ces deux propositions relevait ainsi de leur incapacité à proposer quoique ce soit d’autre que des réactions exagérées d’humoristes talentueux au bord de l’ennui confrontés à un concept aussi vide que pathétique.

Ennui et supplice

Le malaise, palpable, d’observer Alban Ivanov taper sur des robinets tandis que l’hilarant Thomas VDB se goinfrait au buffet rejoint ainsi celui de voir Alexandra Lamy agiter les poils synthétiques de son entrejambe sous le nez de Tarek Boudali tandis que Gérard Jugnot s’épuise en de ridicules costumes à faire décrocher un sourire à l’assemblée, conscient lui-même au bout de plusieurs heures de l’inutilité de sa présence. Dans LOL : Qui rit, sort !, on se prend ainsi à espérer l’inverse opposé du concept : que les humoristes décrochent rapidement un sourire afin de stopper rapidement ce supplice.

De plus, sur les six heures de programme, énormément de moments, même passés par la « magie » d’un montage épileptique, ne suffisent à masquer les longs moments de vide d’humoristes laissés livrés à eux-mêmes. Même avec le fade Philippe Lacheau en chef d’orchestre, occupant ici le rôle d’un animateur passant son BAFA ayant épuisé son temps d’activités. Si l’on aurait pu imaginer mieux, avec quelques talents de l’improvisation comme Jonathan Cohen où même Eric Judor, on s’imagine rapidement qu’ils avaient sûrement mieux à faire ailleurs. Et on ne se permettrait pas de les en blâmer.

LOL : Qui rit, sort ! est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 23 avril.

