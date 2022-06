Critique Les Jeunes Amants : il suffirait de presque rien

Les Jeunes Amants traite d’une histoire d’amour pas comme les autres portée par les radieux Fanny Ardant et Melvil Poupaud et du fantôme de sa scénariste disparue, Solveig Anspach.

Les Jeunes Amants est le dernier scénario achevé de la réalisatrice Solveig Anspach, récompensée du César du meilleur scénario original en 2017 pour L’Effet Aquatique. Disparue depuis, c’est Carine Tardieu, autre cinéaste des sentiments contrariés (superbes La Tête de Maman, Du vent dans mes mollets et Ôtez-moi d’un doute) qui s’occupe donc de la mise en scène de ces Jeunes Amants, qui, comme dans L’Effet Aquatique nous conte une histoire d’amour originale, ici hélas confrontée au regard des autres et du temps qui passe. Par ce docteur de 45 ans (Melvil Poupaud) tombant sous le charme d’une femme de 71 ans (Fanny Ardant), ces Jeunes Amants oscillent avec brio entre sensibilité et une fragilité à fleur de peau.

Pudeur et délicatesse

Loin des clichés, Les Jeunes Amants croque ainsi avec finesse une romance pas comme les autres. Évitant pendant un long moment le canevas attendu de l’histoire d’amour impossible, le film souffrant hélas d’un ventre mou dans son dernier tiers, le long-métrage de Carine Tardieu s’empare ainsi avec une grande intelligence de son sujet. De la naissance d’une passion interdite, la réalisatrice filme ainsi la fragilité de cet amour et de tous les bouleversements, physiques et sentimentaux, qu’une telle passion peut engendrer. Le regard des autres tout d’abord, de la jalousie d’une fille bien trop seule (Florence Loiret-Caille) à l’épouse que tout cela dépasse (Cécile De France), tout transpire ici l’infime subtilité.

© Diaphana

Il y ainsi dans les silences et les échanges de regards entre Melvil Poupaud et Fanny Ardant toute la beauté des Jeunes Amants. Pudeur et délicatesse semblent ainsi régner en maître tant l’observation de cette passion transpire la sincérité et la justesse. Parce que Carine Tardieu adapte ici le formidable scénario de Solveig Anspach avec beaucoup de rigueur. Il émane ainsi de ces Jeunes Amants un parfum de légèreté radieuse d’un amour qui nait se heurtant à l’inéluctable fatalité d’un corps qui s’essouffle, là où le cœur brûle pourtant toujours autant. Loin des tabous, il y a ainsi dans le film de Carine Tardieu une observation finement croquée, portée par deux interprètes magnifiques.

Contretemps

Plus que son histoire d’amour intimiste et subtile, il y ainsi dans Les Jeunes Amants quelque chose d’universel. Déjouant perpétuellement les tabous et les pièges inhérents à son sujet fragile, Carine Tardieu fait de son histoire d’amour pas comme les autres quelque chose de commun. Si c’est là où le film perd de sa force, c’est aussi ici que le pari s’avère réussi. Parce que peu importe les âges, le sexe et les corps, l’amour reste universel et cette histoire s’adressera à tout le monde. Banaliser le corps d’une femme septuagénaire et en faire une jeune amante pudique et écrasée par le poids d’une passion relève ainsi presque de la posture éminemment politique, là où beaucoup d’actrices de cet âge se trouvent souvent cantonnées à des rôles d’éternelles grands-mères dès que leur âge est jugé trop avancé.

© Diaphana

Fanny Ardant perpétue ainsi ici brillamment l’héritage de La Femme d’à côté dans son rôle d’amante libre et indépendante. Après le radieux Les Beaux Jours, où l’actrice campait déjà sans tabou une femme à la retraite, Les Jeunes Amants la voit ici rejouer une nouvelle variation de ses rôles avec une infinie subtilité, tout en se confrontant directement et sans peur à son corps et à son âge. Il en émane ainsi un sentiment de beauté suspendue, pour que le temps s’arrête, le temps d’une passion, pour que les corps et les regards s’accordent vers la même direction, et sans jugement aucun que celui d’une passion brûlante et sans tabou.

