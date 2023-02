Critique Les Choses simples : débile et des champs

Les Choses simples transfigure Éric Besnard en roi du cinéma franchouillard, délivrant un téléfilm caricatural daté à l’humour navrant.

Les Choses simples, huitième long-métrage d’Éric Besnard, succède très logiquement à son Délicieux, où le cinéaste se proposait de mettre en scène la création du tout premier restaurant à l’aube de la révolution. Loupant déjà le coche de saisir le vent de révolte dans un téléfilm culinaire générique aux gros sentiments faciles, on retrouve dans Les Choses simples le même Grégory Gadebois bourru qui se plaît dans sa solitude à faire des petits plats et à couper du bois. Lui opposant cette-fois Lambert Wilson, en roue libre après Plancha (la suite très attendue de Barbecue) et à l’affiche de la prochaine comédie d’Isabelle Mergault, cette reconnexion à la nature s’avère aussi caricaturale qu’anachronique.

© SND

Parce que oui, Les Choses simples suit un entrepreneur génial frisant le burn-out (Lambert Wilson) et se reconnectant à la nature au contact d’un campagnard bourru qui va lui inculquer les vraies choses de la vraie vie de la campagne et de la nature (Grégory Gadebois). Un énième buddy-movie donc (succédant pourtant au superbe et féminin Les Cyclades, son exact opposé), où les contraires vont une fois de trop, encore, se rencontrer et à la surprise générale, se lier d’amitié, dans une démonstration aussi malaisante qu’insupportable, d’un scénario qui a des allures de prototype généré artificiellement par une intelligence qui n’en a vraiment que le nom.

Naturellement bête

Les Choses simples n’aurait ainsi pu être qu’une carte postale de notre belle France, riche en belles images tournées au drone et propice aux offices de tourisme locaux, vantant le retour à l’essentiel face à notre société ultra-connectée, tel un Jean Becker 2.0 des Enfants du Marais. Mais voilà, Éric Besnard veut aller plus loin, et en plus de croquer une amitié entre un homme des villes et un de la campagne, le cinéaste (où ce qu’il en reste) veut y adjoindre une histoire d’amour rocambolesque digne de la vision d’un enfant d’école maternelle. Et ce n’est (malheureusement) pas tout, tant cette promesse minérale de retour à la nature se voit perpétuellement contredite par son affreux scénario et des acteurs en totale roue-libre.

© SND

Parce que Les Choses simples veut faire compliqué, tombant dans le ridicule lorsque l’on apprend que notre cher homme des villes n’est finalement pas tombé là par hasard, parce que notre homme de la campagne dissimule un laboratoire secret où il poursuit ses recherches sur le plancton, en lorgnant grossièrement sur la femme de son frère disparu, tout s’enraye et le malaise peut alors pleinement exploser. Outre un Lambert Wilson insupportable, on assiste à la mise à mort du charisme du pourtant sympathique Grégory Gadebois, qui dans une mémorable de malaise scène de séduction, renie alors en quelques secondes tout ce qu’il a pu apporter au sein de sa pourtant belle filmographie.

Coupez (du bois)

Et dans son dernier tiers, alors que son heure et trente-cinq minutes paraissent comme l’éternité, Les Choses simples peut alors confirmer toute sa bêtise, dans une conclusion ridicule opposant grossièrement businessmans pressés face à un homme des villes transfiguré en homme de la campagne, puisqu’il a logiquement troqué son pantalon beige impeccable et sa montre connectée pour un veston de pêcheur, fabriquant une mouche et ayant les pieds nus. On se demande alors si Éric Besnard n’a pas souhaité délivrer une parodie de comédie franchouillarde dont le second degré perpétuel aurait sûrement échappé aux chaînes télévisées et à ses spectateurs, nécessitant donc un écran de cinéma pour rendre pleinement justice à cette proposition osée.

© SND

Pourtant, lorsque le générique apparaît, un sentiment de délivrance apparaît. Dans ces superbes paysages de montagne, au plus près de la nature, on a pourtant l’impression après Les Choses simples d’être resté trop longtemps enfermés avec deux idiots et d’avoir égaré une partie de sa cervelle. Parce que plutôt que s’être reconnectés à la nature, le film d’Éric Besnard nous confronte de plein pied à la bêtise crasse, grossière et caricaturale d’une proposition ridicule nous assénant que rat des villes où rat des champs, ses personnages restent des rats, dont la compagnie nécessite plus un répulsif que le prix d’une place de cinéma.

Les Choses simples est actuellement au cinéma.