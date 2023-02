Critique La mâchoire de Caïn : et si vous deveniez la quatrième personne à résoudre l’énigme ?

La mâchoire de Caïn est un roman à lire, à découper et à réorganiser, qui nous plonge dans l’énigme la plus diabolique du monde.

La mâchoire de Caïn n’est clairement par un livre comme les autres. Voyez plutôt.

6 meurtres. Cent pages. Des millions de possibilités… une seule est la bonne. Voilà un teasing des plus intrigants ! Et attendez, nous avons mieux que ça encore ! Depuis 1934, date de sa première édition, seulement trois personnes ont réussi à résoudre l’énigme que renferme ce roman policier ! Et si vous deveniez le prochain ?

Un surprenant concept

En ouvrant ce livre, vous vous trouverez d’abord devant la préface d’Hervé Le Tellier. Jusque là tout ira bien. Vous la lirez tranquillement, une page après l’autre, en comprenant l’enchaînement logique de ce qui est écrit. Mais ne vous y habituez surtout pas. Car ces quelques pages sont à peu près tout ce qui ressemble à un livre classique. Pour le reste, on est plus proche du puzzle que d’autre chose ! D’ailleurs, pensez à vous équiper de ciseaux, d’un crayon, et de beaucoup de patience avant de poursuivre votre lecture…

Parce que oui, ce que nous ne vous avions encore pas dit, c’est que les pages de cette enquête policière sont complètement mélangées ! Et c’est bien là que ça se corse. Car il existe non pas des dizaines ou des centaines ni même des milliers… mais bien des millions de possibilités de les agencer ! Et parmi elles, vous vous en doutez : une seule permet de reconstituer fidèlement l’histoire écrite par son auteur. Même Sherlock Holmes n’aurait pas été prêt à une telle enquête !

Un concours inédit !

La veille de leur 70ème anniversaire, les Éditions Le Livre de Poche ont l’idée géniale de rééditer ce roman écrit en 1934 par le poète et traducteur anglais Edward Powys Mathers, sous le pseudonyme de Torquemada. Et, par la même occasion, de relancer le concours qui n’a jusqu’alors fait que trois gagnants, dont deux dans les années 30 et le dernier – le comédien et scénariste John Finnemore, en 2020, à la suite des longs mois de confinement !

Alors, si vous voulez tenter votre chance, il vous faudra remettre les pages dans le bon ordre bien sûr. Mais aussi fournir la liste des victimes et de leurs assassins, et expliquer de manière succincte la méthode employée pour parvenir à ce résultat. À la clé : 100 livres à choisir parmi le catalogue du Livre de Poche pour les trois premiers prix, auxquels viendront s’ajouter 1000€ par chèque pour le premier prix.

Vous avez jusqu’au 07/02/2024 pour participer alors ne perdez pas une seconde pour vous lancer ! Et bonne chance !

La mâchoire de Caïn, d’Edward Powys Mathers, traduit par Claire Watson, est paru le 08 février 2023 aux Éditions Le Livre de Poche.