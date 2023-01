Critique Jung_E : IA manufacturée

Après le succès de Dernier Train pour Busan, le jeune Yeon Sang-ho n’a malheureusement jamais réitéré cet exploit. Le voilà de retour avec Jung_E, récit de science-fiction directement échoué sur Netflix. Un nouveau métrage conceptuellement intriguant, mais finalement décevant !

Venu de l’animation, le réalisateur Yeon Sang-ho a fait forte impression en 2016 avec l’excellent Dernier Train pour Busan ! Un récit de survival zombiesque empli de tension et d’émotion, dont la suite Peninsula ne parvient jamais à égaler (ni même à satisfaire tout court). Après être également passé par le sympathique Psychokinesis, le voilà de retour avec Jung_E, un nouveau film de genre prenant place dans le futur.

Nous sommes en 2194 sur une Terre profondément changée suite au réchauffement climatique. La montée des eaux a englouti la majeure partie des continents, et l’humanité a décidé de créer des colonies orbitales artificielles. Alors que la république d’Adrian (certains territoires d’outre-Terre ont décidé de clamer leur indépendance) est impliquée dans un conflit depuis plus de 40 ans avec les Alliés (les colonies restantes), ces derniers sont au bord de la déroute.

© Netflix

Leur seul espoir repose sur la capitaine Yun Jung-yi, une légende de l’armée. Malheureusement, cette dernière est dans un état végétatif suite à une mission ratée ! Le laboratoire Kronoid parvient donc à cloner sa conscience, et à l’injecter dans un robot évolutif nommé JUNG_E ! La fille de Jung-yi, Yun Seo-hyun (jouée par la regrettée Kang Soo-yeon), fait d’ailleurs partie du programme. Mais lorsque Kronoid abandonne son projet pour de plus noirs desseins, cette dernière va tout faire pour sauver ce qu’il reste de sa mère.

Soldier in the Shell

D’entrée de jeu, Jung_E interpelle tout fan de SF par ses thématiques, jonglant entre Robocop et Ghost in the Shell. S’inscrivant totalement dans le genre cyberpunk, Yeon Sang-ho a la bonne idée d’introduire très rapidement et efficacement son univers. Rien de profondément original, mais une capacité à imprimer la rétine via une séquence d’action introductive tenue techniquement, et ces panoramas de buildings surplombant une surface du globe désormais majoritairement aquatique.

Malgré un faible budget de 20 millions, Jung_E se veut donc plus réussi visuellement que Peninsula, mais passée cette réjouissante introduction, le bat blesse : après que le spectateur a compris la nature des enjeux et la caractérisation des personnages, la grosse portion du film préfère miser sur les intérieurs de laboratoires afin d’étirer artificiellement son intrigue. Dès lors le spectacle promis initialement se mue en une succession de scénettes sans grande inspiration, et à la direction artistique tout à fait ambivalente.

© Netflix

Jung_E déroule alors une dimension plus dramatique et intimiste : un postulat tout à fait rafraichissant dans le genre mais qui peine à convaincre de par son aspect trop timoré. La relation mère-fille qui unit les 2 protagonistes principales est réduite au strict minimum, l’antagoniste n’évite pas tous les poncifs de cabotinage et le caractère extrêmement passif du personnage principal n’aide pas à rendre le tout plus passionnant.

Jung_E ou les idées sans l’exécution

Il faudra malheureusement attendre la dernière ligne droite de Jung_E pour que cet aspect soit mieux exploité, afin de laisser entrer l’émotion. Dès lors, le film se veut plus réjouissant et prenant, tandis qu’on sort des décors techno-plastiques et que Yeon Sang-ho s’affranchit de l’aspect étriqué des décors. En témoigne une bonne scène d’action finale sur plusieurs niveaux : du robot, de la baston, de l’explosion et de la chorégraphie savamment orchestrée !

© Netflix

Malgré ce caractère plus musclé, difficile d’être conquis par ce Jung_E : les ingrédients sont tous là, mais la recette ne prend pas. En résulte une série B pas nécessairement dénuée d’intérêt, mais dont le potentiel gâché nous rappelle douloureusement que Yeon Sang-ho n’est peut-être plus, et que Dernier Train pour Busan n’était qu’un brillant coup de génie éphémère…

Jung_E est sorti sur Netflix le 20 janvier 2023