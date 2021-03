Critique Friends Forever : celui qui dit tout sur la série !

Friends Forever est le guide officiel qui pose un regard passionné et inédit sur l’une des séries les plus populaires de tous les temps.

Friends forever est le guide ultime de ce qui n’est pas « juste une série télé », mais un véritable raz-de-marée pop qui a conquis des millions de téléspectateurs. C’est le 22 septembre 1994 qu’est diffusé le premier des 236 épisodes qui composeront les dix saisons de la série phénomène de Marta Kauffman et David Crane. Et tandis qu’un épisode spécial réunissant tous les acteurs est actuellement en tournage et prévu courant 2021, Mana Books rend hommage à la bande d’amis la plus populaire de tous les temps.

Une amitié intemporelle

Que celui qui n’a jamais rêvé faire partie de la bande de Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler et Joey, parle maintenant ou se taise à jamais ! Et que celui qui n’a jamais tapé dans ses mains (ou imité le bruit d’une guitare, allez, on est entre nous !) pendant la cultissime musique du générique en fasse autant ! Eh oui, Friends ce n’est pas juste une série, on vous l’a dit. C’est un phénomène !

Ce n’est pas pour rien si la série continue à faire de nouvelles victimes chaque année à travers le monde ! Ajoutée au catalogue Netflix en 2015 – soit 11 ans après le clap de fin de la série – elle y est même devenue l’un des programmes les plus populaires ! Alors, impérissable, Friends ? Il semblerait ! N’en déplaise à la nouvelle génération de critiques qui pointe du doigt la présence de stéréotypes plus très en phase avec notre époque. Car, quoi qu’on puisse lui reprocher, Friends demeure une série universelle dans laquelle chacun se retrouve à un moment donné.

Copyright © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. FRIENDS and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc.

Les recettes du succès dévoilées

Sans surprise, Mana Books nous offre (encore) ici un livre de qualité. Tant dans la forme, soignée, que dans le fond, fouillé, captivant, et imprégné de passion et d’un enthousiasme communicatif. A travers des photos d’époque, des extraits d’entretiens, des anecdotes, des analyses de scènes marquantes, des répliques cultes, ou encore des commentaires des dix meilleurs épisodes de chaque saison, on revisite avec curiosité toute l’histoire de la sitcom.

Ainsi, on découvre les vrai et faux C.V. de Joey ; la liste des invités célèbres ; ou encore les règles (officieuses) du jeu du « gobelet ». On apprend aussi quel personnage a été le premier a trouver son acteur (Ross Geller) ; comment la série a failli s’appeler avant de venir Friends ; quel est l’accessoire favori des fans ; quels rares épisodes ont été tournés dans les lieux réels ; et plein d’autres anecdotes croustillantes autour de la composition des personnages, du développement des intrigues, du décor, ou encore des thématiques abordées.

En résumé, celui qui aime Friends ferait bien de s’offrir ce guide sans tarder !

Friends Forever, est paru le 18 mars 2021 aux Éditions Mana Books.

