Critique Barry saison 3 : une folie délicieusement traumatique

La troisième saison de Barry vient de se conclure sur HBO et cet ovni télévisuel nous aura proposé son run le plus dur jamais proposé, un must see !

Démasqué par son professeur, Barry essaye de se sortir d’une situation inextricable, en semant le désarroi et les macchabées autour de lui. Pépite diffusée sur HBO et sur OCS chez nous, Barry n’aura eu de cesse de repousser les limites du genre dans une tragi-comédie de haut vol, irrévérencieuse, brutale, hilarante, bref c’est assurément (et comme à chaque saison) la claque sérielle du moment.

©HBO

Créé, réalisé, écrit et produit Bill Hader (qui en plus joue le protagoniste) et son comparse Alec Berg, ce petit bijou d’humour noir repousse encore les limites de ce qu’on attendait de ce retour tonitruant. Tant dans sa forme académique et d’une sobriété déconcertante que dans son fond social, contemporain et surréaliste, Barry semble se bonifier avec le temps comme un bon vin, pour nous offrir peut-être la meilleure série produite par HBO à ce jour. Oui, on est très sérieux.

Crazy good !

Si les précédentes saisons de Barry (notre critique de la saison 2) alternaient entre les passages graves et de délirantes absurdités, ces huit nouveaux épisodes semblent proposer une direction plus constante, plus réfléchie (si c’est possible). Ainsi le décalage entre la tragédie et la comédie tend à s’effacer pour verser dans une fable d’une noirceur effarante où l’anxiété et les traumas prennent le pas sur la légèreté initiale du show. Une descente aux enfers fascinante.

Si les séquences pleines de tension étaient déjà palpables précédemment, maintenant on suffoque par exemple quand des considérations sur les violences conjugales viennent ternir l’image innocente de la série. Le doute est levé, Bill Hader et Alec Berg accouchent de leur meilleure proposition et Hader de sa meilleure performance, tout en folie intériorisée. Loin des habituelles distorsions méta du show, tout ici est frontal, la violence psychique rattrape celle physique et l’humour, d’habitude toujours sous-jacent, ne vient ici qu’apporter un peu de respiration à une ambiance définitivement noire et d’une pertinence incroyable.

©HBO

Forcément, Barry n’oublie pas ses origines et parvient à disséminer des scènes hallucinantes de surréalisme au milieu de toute ce pessimisme, comme quand les personnages se confessent à tour de rôle au propriétaire de Beignets by Mitch, un surfeur à l’écoute de ses clients et qui n’hésite pas à leur donner des conseils philosophiques. Des écarts incroyables pour finalement enflammer les passages plus profonds, à même d’analyser le business hollywoodien, les troubles psychologiques comme la dépression ou les relations toxiques.

Une ligne très fine donc sur laquelle les auteurs et metteurs en scène parviennent pourtant à jouer avec brio, notamment via une mise en scène d’une précision chirurgicale. Entre les plans séquences haletants ou le cadrage symétrique pour imager le renfermement des protagonistes, on retiendra une course poursuite sur l’autoroute, GTA style, l’une des meilleures scènes d’action vue à la télévision. Une virtuosité visuelle dont la photographie contrastée accentue encore la sensation dépressive de l’ensemble. Du grand art, sobre et parfaitement juste, tout simplement.

La troisième saison de Barry, d’une maestria rare dans sa fabrication et son propos, continue de nous époustoufler et on ne saurait que vous conseiller de foncer regarder cette fable sombre et délicieusement hallucinée. Vivement la saison 4.

La saison 3 de Barry est disponible sur HBO et OCS.