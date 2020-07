Le créateur du Bureau des Légendes va écrire une série américaine

Eric Rochant, showrunner du Bureau des Légendes s’expatrie aux U.S pour la création d’une nouvelle série d’espionnage internationale.

Série phare du paysage audiovisuel français, The Bureau de son titre américain a tout autant conquis les Etats-Unis. Assez pour convaincre le studio US Tomorrow Studios de confier à Eric Rochant un nouveau show d’espionnage, cette fois-ci à l’envergure mondial.

« Je suis vraiment ravi de commencer ce nouveau voyage avec Becky Clements et Marty Adelstein de Tomorrow Studio. Je suis flatté de faire ma prochaine série avec eux et j’ai apprécié qu’ils me demandent de continuer à être moi-même, car ils ont vraiment apprécié Le Bureau des Légendes. Avec eux, j’examinerai notre monde contemporain de l’intelligence et de la géopolitique en créant une série émouvante et tendue sur ceux qui sont impliqués dans des opérations secrètes, alors que nous apprendrons qu’ils sont comme nous ». Eric Rochant au micro de Deadline

L’histoire fera croiser les agences de renseignement des États-Unis, de Chine, de Russie, du Royaume-Uni et de France dans laquelle les espions se manipuleront, s’allieront ou se battront. Clements et Adelstein officieront en tant que showrunners et producteurs exécutifs au même titre que Rochant, pour la première fois sur le marché américain. Une belle victoire pour notre petit frenchie.

Cette nouvelle série encore sans titre n’a pour le moment aucune de date de production.