[Comic-Con@Home] The Boys partent en mer et signent pour une saison 3

Sur le panel virtuel du Comic-Con@Home, les supes de The Boys se la coulent douce et diffusent un teaser pour la saison 2 tout en annonçant que le show est renouvelé pour un troisième run.

©Amazon

Alors qu’une bannière annonce fièrement que les super-héros irrévérencieux made in Seth Rogen, d’après les comics de Garth Ennis, reviendront pour éclater des clavicules dans une saison 3, les joyeux lurons sortent faire un tour en mer dans un extrait inédit de la saison 2. On y retrouve Billy Butcher (Karl Urban) mener son équipe de « tueurs de supers » dans un hors-bord lancé à toute vitesse. Mais The Deep fait barrage avec une baleine à bosse, laquelle finit… éventrée. Pauvre bête. Bref, le retour des Seven s’annonce encore bien sanglant !

La saison 2 de The Boys arrivera sur Amazon dès le 4 septembre.