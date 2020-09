CINEVR : si vous transformiez votre salon en salle de cinéma ?

À l’heure où beaucoup de cinéphiles hésitent encore à regagner les salles obscures, une jeune pousse française propose une solution de repli. En effet, la start-up CINEMUR a développé CINEVR, une salle de cinéma 100% virtuelle permettant l’immersion totale des spectateurs « comme s’ils y étaient ». Le catalogue disponible compte notamment des documentaires, des court-métrages, des blockbusters et des spectacles vivants. À l’affiche actuellement, Men In Black III, Django Unchained, Bad Boys II…

Les séances ont lieu tous les soirs à 21h. Pour rejoindre les salles virtuelles, chaussez votre plus beau casque HTC Vive, Oculus Go, Oculus Rift S ou Samsung Gear VR et c’est parti ! Les utilisateurs peuvent aussi programmer leur propre séance à la date et l’heure de leur choix et y inviter leurs proches. Une fonctionnalité qui permet de partager un moment en groupe sans bouger de chez soi. Autre atout très intéressant de ce cinéma en ligne, ses « ambiances » personnalisables. Les fans de films d’horreur pourront, par exemple, regarder leur film dans une maison hantée. Les spectacles vivants peuvent prendre place dans un théâtre antique et les films romantiques sur une plage.

Si ce cinéma virtuel ne peut pas complètement retranscrire la dimension humaine d’un cinéma, il propose néanmoins un « lobby », pour échanger avec d’autres cinéphiles sur CINEVR.