Prisme7 : le Centre Pompidou a sorti son premier jeu vidéo !

Le Centre Pompidou vient de sortir Prisme7, son premier jeu vidéo sur mobile (iOS/Android) et ordinateur (PC/Mac).

Prisme7 est un jeu de plateforme ludique et pédagogique, développé par Game In Society et Bright en association avec le Centre Pompidou. Disponible gratuitement sur mobile (IOS/Android) et ordinateur (PC/Mac), il s’adresse aux adolescents et aux adultes désireux d’appréhender la création moderne et contemporaine. Le jeu est immersion dans un univers artistique et poétique.

Naviguant entre couleur et lumière, le joueur explore un organisme qui se construit au fil des découvertes des caractéristiques plastiques et sensorielles des œuvres. Il progresse dans le jeu en interagissant avec Le Rhinocéros de Xavier Veilhan, New York City de Piet Mondrian, Big Electric Chair d’Andy Warhol, ou les célèbres « tuyaux » du bâtiment du Centre Pompidou conçu par le duo d’architectes Renzo Piano et Richard Rogers.

Prisme7 a été conçu grâce au financement de l’appel à projet « Services innovants numériques Éduthèque » (SINÉ) du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, qui vise à soutenir des projets novateurs à destination des enseignants et de leurs élèves avec le concours de start-up ou de PME du numérique.

Liste des oeuvres :

360°rouge n°2 – Varini Felice

Stack – Judd Donald

Parc de La Villette : maquette de rendu – Tschumi Bernard

Fauteuil Louis Ghost – Starck Philippe

Le Rhinocéros-Veilhan Xavier

Sans titre-Cragg Tony

Bâtiment du Centre Pompidou Rogers / Piano Richard / Renzo

Du jaune au violet – Morellet François

V-Boglar – Vasarely Victor

Identiques mais différents-Molnár Vera

Manège de cochons – Delaunay Robert

Le Déjeuner sur l’herbe – Jacquet Alain

New York City – Mondrian Piet

Soudain l’été dernier – RAYSSE Martial

99 cent – Gursky Andreas

Valstar Barbie – LÉVÊQUE Claude

Big Electric Chair – Warhol Andy

President Elect – ROSENQUIST James

Tir de Saint – Phalle Niki

Sans titre – Tatah Djamel

Le Rouge – FROMANGER Gérard

Les Deux Péniches – Derain André

Arlequin – Picasso Pablo

La Tristesse du roi – Matisse Henri

100 Years Ago – DOIG Peter

Gelb-Rot-Blau – KANDINSKY Vassily

Jericho – Newman Barnett

SE 71, L’Arbre, grande éponge bleue – Klein Yves

Les trois bleus de Miro – Miro Joan

Il pianeta Mercurio passa davanti al sole – Balla Giacomo

Sans titre – MOHOLY-NAGY László

Formes circulaires, Soleil n° 2 – Delaunay Robert

Peinture 202 x 453 cm, 29 juin 1979 – Soulages Pierre

Cold wind sphere – Eliasson Olafur

Dream Passage with Four Corridors – Nauman Bruce

Five Angels for the Millennium – Viola Bill

Rotative demi-sphère de Marcel Duchamp – Ray Man

Light Sentence – HATOUM Mona

untitled (to Donna) 5a – Flavin Dan

Prisme7 sera à disposition des professeurs sur la plateforme Éduthèque du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse.