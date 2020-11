10 infos pour comparer les Xbox Series X et Series S

Les Xbox Series X et Xbox Series S, concurrente à la PS5, cherchent à s’imposer dans le paysage du monde des jeux vidéo.

Après la Xbox One et plus particulièrement la Xbox One X, les joueurs se posent de nombreuses questions au sujet de ces deux consoles. Cette semaine, notre partenaire Youtube des Petites Anecdotes du jeu vidéo te compare ces deux consoles en quelques points :

Quel est le prix de la Xbox Series X et le prix Xbox Series S ?

499€ pour la Xbox Series X et 299€ pour la Xbox Série S. 200€ de différence en raison de la puissance et de l’absence de lecture de disque sur la Xbox Serie S. À noter qu’une location Xbox all access, permet de louer sa console aux prix de 24,99€/mois pour la S et 32,99€/mois pour la X. Cet abonnement comprend égalment avec Xbox Gaming pass Ultimate (Xcloud + Xbox Gaming pass + EA play + Xbox Live Play, + Xbox Live gold).

Quelle est sa date de sortie ?

10 novembre 2020 en sortie mondiale pour les deux.

©Microsoft

Dimension, taille, poids ?

Xbox Series X : cette petite tour PC compte 15.1cm de côté pour 30 cm de hauteur et 4,45 kg, en raison de ses composants plus importants.

Xbox Série S plus traditionnelle dans sa forme, compte 27,15 cm de longeur, 15,1 cm de largeur, 6,5 cm d’épaisseur, pour un poids de 1,93 kg.

Quelle différence de puissance ?

Xbox Series X proposera une expérience haut de game avec 4K et 60 images/s, 12 Teraflop contre 4 pour la Xbox Serie S.

Les jeux

Il n’y aura pas d’exclusivité à la sortie des machines. Cependant, le Game Pass Ultimate est proposé pour 12.99€/mois avec plus de 100 jeux avec toutes les exclusivités Xbox et EA Play. Il est disponibles pour PC, console et Smartphone, avec le Xbox Live Gold pour jouer en ligne. Microsoft a également acheté il y a peu la société ZeniMax Media, qui poséde Bethesda, célèbre studio connu entre autres, pour Skyrim. De nouvelles perspectives d’exclusité en vue, donc.

Les deux consoles sont rétro-compatibles Xbox, Xbox 360 et Xbox One, en accord avec les nouvelles capacité des machines.

Les accessoires officiels sont de plus, rétro-compatibles (sauf pour le Kinect): manette, etc. En nouveaux accessoires, on pourra compter sur une carte mémoire de 1to pour 269,99€.

Quid de Xbox Series Pro ?

Aucune nouvelle version pro n’est prévue pour un furtur proche.

Quelle écran TV ?

Il suffit de posséder un branchement pour un câble HDMI sur son écran pour connecter les deux consoles. Cependant, mieux vaut acheter du haut de game pour bénéficier de leur qualité, particulirement pour la Série X.

La Xbox Series X et la Xbox Série S sortiront le 10 novembre 2020.