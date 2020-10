By Contributeur

PS5 vs PS5 Digital Edition : le duel !

Les Petites Anecdotes du Jeu Vidéo, une de nos chaînes Youtube amies, consacre sa vidéo au duel PS5 vs PS5 Digital Edition.

La Playstation 5 est la nouvelle console de jeu de Sony. Le constructeur nous propose deux versions. Une dite classique dans laquelle on retrouve la console accompagnée de son lecteur de disques ; et la seconde version : la Digital Edition. Cette dernière ne dispose pas de lecteur de disque et se veut donc 100% digitale.

Deux consoles PS5 deux visions

Ces deux consoles sont différentes et n’apportent pas la même expérience de jeu. Il est donc important de connaître leurs différences pour choisir la meilleure. La comparaison se fait en 5 points :

L’expérience de jeu

Spécificités (poids, lecture de BR…)

Les jeux (rétrocompatibilité, versions collector…)

La puissance

Rapport qualité/prix

La PS5 sortira le 19 novembre en France.