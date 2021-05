Castlevania : Une date et un trailer pour la saison 4

L’animé Castlevania dévoile sa date de diffusion prochaine et une bande annonce violemment sanglante.

Prêt à retourner en Valachie ? Trevor Belmont oui puisqu’il s’apprête à affronter une horde de sorcier qui n’ont qu’un seul objectif : ressusciter Dracula. Au sommaire de cette dernière saison, l’adaptation du jeu vidéoludique met les bouchées doubles en dévoilant toujours plus de monstre, toujours plus de revenant (avec un petit clin d’œil à Jason et les Argonautes Ray Harryhausen), toujours plus de sang et de combat.Une quatrième fournée qui se vend comme étant bien plus énervée que la précédente, plus contemplative et psychédélique. Et ce n’est pas pour nous déplaire.

La quatrième saison de Castlevania est attendue sur Netflix pour le 13 mai.

