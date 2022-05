Cannes 2022 – c’est l’heure des pronostics

Comme chaque année, le Festival va bientôt toucher à sa fin, et comme chaque année on va vous proposer nos pronostics pour le palmarès 2022. À noter : on se dédouane de toute responsabilité si vous pariez de l’argent, votre honneur ou votre chat en suivant notre avis.

Ce cru 2022 a eu plusieurs temps forts et a permis à Charley et moi-même (oui, pour la première fois on est deux et mon sommeil ne s’en porte que mieux) de découvrir de multiples pépites… et quelques mauvais films. Contrairement aux années précédentes, je n’ai pas assisté au Festival dans son ensemble et certains films de la compétition n’ont pas eu le plaisir (ou la chance) d’avoir mon regard se porter sur eux. Je suis donc en moins bonne position pour pronostiquer les vainqueurs. Heureusement, Charley est là pour faire passer les bookmakers pour des parieurs du dimanche.

Comme d’habitude, on propose deux palmarès : ceux qui vont gagner (le choix de la raison) et ceux qu’on veut voir gagner (le choix du cœur). Allez, on se lance !

Le choix de la raison

Palme d’or

Charley : Leila et ses frères (film qui coche toutes les cases du drama familial dans un contexte socio-culturel, mais en le faisant très bien)

Nicolas : EO de Jerzy skolimowski (parce que je n’ai pas vu le film et que je me trompe tout le temps, donc autant parier sur un âne)

Grand Prix

Charley : RMN de Cristian Mungiu (pourrait concourir à la Palme d’Or également, on en retiendra principalement les impressionnantes 30 dernières minutes, cristallisant sa charge politico-sociétale à un morceau de bravoure de mise en scène)

Nicolas : Leila et ses frères de Saeed Roustaee (un film dense et passionnant aux multiples qualités)

Prix du Jury

Charley : Close de Lukas Dhont (un drame intimiste avec un regard authentique sur l’enfance, qui en aura fait pleuré plus d’un à Cannes)

Nicolas : Close de Lukas Dhont (Charley a écrit ce que je pense… Et oui, j’ai eu ma larme)

Prix de la mise en scène

Charley : Decision to Leave de Park Chan-wook (peut-être le film le plus virtuose en terme de pure mise en scène, cela paraît relativement évident)

Nicolas : Decision to Leave de Park Chan-wook (le prix qui semble le plus logique pour un cinéaste aussi créatif dans sa réalisation)

Prix d’interprétation féminine

Charley : Taraneh Alidoosti dans Leila et ses frères (peut-être le plus beau rôle féminin du Festival)

Nicolas : Alyona Mikhailova dans La femme de Tchaïkovski (je ne vois le film que demain, c’est donc de la pure supposition)

Prix d’interprétation masculine

Charley : l’âne de EO ou Benoît Magimel dans Pacifiction (parce que Cannes a parfois le goût du risque et de la déviance, donc pourquoi pas récompenser l’absence d’acting ?)

Nicolas : Benoît Magimel dans Pacifiction (qu’on aime ou qu’on déteste, la performance de Magimel le place en bonne position pour obtenir ce prix… Dixit un critique objectif qui n’a pas vu le film)

Prix du meilleur scénario

Charley : Armageddon Time de James Gray (parce qu’il est temps que James reparte avec quelque chose, et qu’il parle finalement de lui dans ce superbe film)

Nicolas : Tori et Lokita des frères Dardenne (vu qu’ils sont là chaque Festival, autant leur donner un prix)

Le choix du cœur

Palme d’or

Charley : Armageddon Time de James Gray (peut-être le film qui réussit le plus de choses de toute la compétition, un faux film-intimiste qui parle du rêveur en chacun tout en prenant le pouls de l’Amérique post-Reagan)

Nicolas : Close de Lukas Dhont (d’une grande puissance émotionnelle et avec une réalisation splendide)

Grand Prix

Charley : Leila et ses frères de Saeed Roustaee (pour toutes les raisons évoquées plus haut, et qu’il mérite d’être au podium)

Nicolas : Leila et ses frères de Saeed Roustaee

Prix du Jury

Charley : RMN de Cristian Mungiu (parce que d’un drama familial assez balisé de prime abord, le film se mue en quelque chose d’assez inattendu et bien riche)

Nicolas : ne se prononce pas sur cette catégorie, car il me manque trop de films pour trouver un prix du jury qui semble logique

Prix de la mise en scène

Charley : Decision to Leave de Park Chan-wook (pour les mêmes raisons exposées plus haut)

Nicolas : Decision to Leave de Park Chan-wook (autant dire que s'il gagne pas, on aura vraiment été très mauvais)

Prix d’interprétation féminine

Charley : Alyona Mikhailova dans La Femme de Tchaïkovski (Kirill Serebrennikov pourrait recevoir un prix de la mise en scène dans cet excellent film crépusculaire, mais si l’on retient bien une chose c’est sa formidable interprète)

Nicolas : Margaret Quelley dans Stars at noon (film mal-aimé de ce Festival, qui pourtant possède une très belle performance de l’actrice)

Prix d’interprétation masculine

Charley : Eden Dambrine dans Close (parce que c’est probablement la meilleure performance masculine, même si Cannes ne récompense jamais les enfants : shame !)

Nicolas : Viggo Mortensen dans Les Crimes du futur (à défaut d’avoir une performance masculine qui sorte véritablement du lot, mon amour pour Viggo Mortensen prend le dessus, désolé)

Prix du meilleur scénario

Charley : La Femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov (parce que d’un point de départ historique, le cinéaste russe livre un parcours de personnage absolument fascinant et osé. Du faux-biopic couillu comme on aime)