La saison 5 du Bureau des Légendes arrive en avril

By Axel PC

Zerozerozero et la saison 3 de Baron Noir digérées dès leur diffusion, si on attend un retour télévisuel, c’est bien la saison 5 du Bureau des Légendes qui arrive justement début avril.

Pourtant rien n’était gagné compte tenu que le show phare de Canal+ devait être présenté en avant-première de CannesSéries, malheureusement annulée à cause du Coronavirus. Cependant Malotru et ses collègues corrigeront le tir avec l’entièreté des épisodes (dont deux réalisés par Jacques Audiard) de cette cinquième saison disponible dès le 6 avril sur la plateforme MyCanal+ et les puristes pourront bien évidemment suivre deux épisodes tous les lundis soirs depuis cette date de lancement.

Tous les épisodes de la saison 5 du Bureau des Légendes.

Seront disponibles.

Le lundi 6 avril.

A 00h01.

Sur @canalplus. #LBDL pic.twitter.com/P6XEDkyUca — CANAL+ (@canalplus) March 10, 2020

