Le prochain film de Olivier Marchal sortira sur Netflix

Repoussé, comme tous les autres, le prochain film de Olivier Marchal devait sortir en août puis en septembre mais sera finalement diffusé sur Netflix.

Toujours passionné par le milieu violent du grand banditisme, l’ex-flic et réalisateur de 36 Quai des Orfèvres plante le décor de son nouveau bébé, Bronx, à Marseille dans une ambiance de règlement de compte entre flics de la brigade antigang et de la BRB avec Jean Reno, Gerard Lanvin ou Kaaris.

« J’ai réalisé Bronx avec beaucoup de passion et d’ambition aux côtés de Gaumont et je suis heureux du coup de cœur de Netflix pour le film et qu’il puisse ainsi voyage et être découvert par un très large public ! Nous sommes, mes enfants et moi, fans de Netflix, nous y regardons souvent films et séries ».

Olivier Marchal à Le Film Français