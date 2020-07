La Révolution : l’Histoire de France revisitée à la sauce fantastique dans la série Netflix

By Charley

Alors que Plan Cœur et Marianne ont prouvé que les séries Netflix francophones pouvaient exister, il est temps de passer la vitesse supérieure. La Révolution, comme son nom l’indique, est une série historique se déroulant au Royaume de France en 1787. La subtilité : la série se veut également une relecture fantasmée et fantastique !

La Révolution nous introduira Joseph Guillotin (le futur inventeur de la guillotine), enquêtant sur une mystérieuse maladie : le sang bleu. Cette maladie se propage dans les hautes sphères de l’aristocratie, poussant la noblesse française à attaquer le peuple. S’ensuivra donc la fameuse révolte !

Un canevas de base original et plutôt prometteur dans l’optique d’une série de genre abordant l’Histoire et le folklore de notre beau pays, chose suffisamment rare pour être un minimum hypé. La série (créée par Aurélien Molas et Gaïa Guasti) sera constituée de 8 épisodes de 50 minutes.

« Lorsqu’est venue l’idée de revisiter l’Histoire de France à travers une série épique, sauvage et profondément romanesque, notre première interrogation était de savoir qui pourrait nous soutenir. Réponse, il ne pouvait y avoir que Netflix pour une telle Révolution » Aurélien Molas pour le communiqué officiel

Portée par un casting d’inconnus et entièrement tournée il y a 1 an, on garde un œil attentif sur l’arrivée de La Révolution, en attendant un 1er trailer. Pour l’instant, voici les 4 premières images officielles ainsi qu’un teaser énigmatique :

© Netflix © John Doe Productions

La Révolution sortira sur Netflix en octobre 2020