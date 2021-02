Black Panther : Ryan Coogler prépare une série spin-off

Parce Disney met décidément le paquet sur son service de streaming, le géant aux grandes oreilles vient de signer pour sa plateforme un deal d’exclusivité de 5 ans avec Ryan Coogler qui réalisera un spin-off télévisuel de Black Panther.

En plus de réaliser la suite du film sur la Panthère Noire, qui devra palier le triste décès de Chadwick Boseman mais pourrait voir le retour de Michael B Jordan en Killmonger, le réalisateur de Creed sera donc aux manettes d’une série qui développera le monde du Wakanda, la première de nombreuses si l’on en s’appuie sur la déclaration officielle de ce dernier.

C’est un honneur de s’associé à la Walt Disney Company. Travailler avec eux sur Black Panther était un rêve devenu réalité. En tant que grands consommateurs de programmes télévisuels, nous ne pourrions être plus heureux de nous élancer dans ce business sériel avec Bob Iger, Dana Walden et les incroyables studios de Disney. Nous attendons avec impatience d’apprendre, de grandir et de développer une relation privilégiée avec les spectateurs dans le monde grâce aux plateformes de Disney. Nous sommes particulièrement excités de faire le premier pas aux côtés de Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et leurs partenaires à Marvel Studios avec qui nous travaillerons main dans la main sur plusieurs séries du MCU pour Disney. Nous sommes d’ailleurs en train de développer plusieurs projets que nous avons hâte de vous partager. Ryan Coogler

De bien belles et politiquement correctes déclarations qui laissent donc entendre que le réalisateur ne produira pour Mickey qu’un contenu exclusivement télévisuel sans pour autant dévoiler grand chose, pour aucun de ces « nombreux projets », pas même un semblant d’intrigue de cette première série. Surement parce que le deal signé avec la société de Coogler, Proximity Media est tout frais, mais surtout parce que les manitous de Marvel et de Disney restent des control freaks qui gardent précieusement toute information sous clé. Mais on vous tiendra au courant dès qu’on en saura plus.

Black Panther 2 devrait sortir au cinéma en juillet 2022.