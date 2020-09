Bande annonce The Wretched : le film d'horreur numéro un au box office américain arrive en France

Pour palier à la fermeture de 90% des cinémas, les drive-in ont connu une nouvelle jeunesse aux Etats-Unis. Alors que ceux-ci prévoyaient surtout de diffuser de grands classiques tels que des films Disney, leurs programmations se sont vues chamboulées en raison du succès d’un film d’horreur indépendant : The Wretched. Réalisée par les frères Brett et Drew T. Pierce, cette œuvre surréaliste s’est hissée au sommet du box-office américain. Projetée dans 60 drive-in depuis le 1er mai, cette petite production a déjà rapporté plus de 650 000 dollars. Présenté au Fantasia Film Festival de Montreal en 2019, ce film semble avoir conquis le public. Le scénario se présente comme ceci: un adolescent dont les parents se séparent soupçonne sa voisine d’être une sorcière. La bande-annonce promet une œuvre originale, rappelant tantôt The Witch, tantôt The Ring, le tout dans une atmosphère très années 80.

The Wretched sortira en DVD, Blu ray et VOD le 2 décembre prochain en France.