Avignon 2023 – Regarde-moi : un cri du corps

Regarde-moi est un spectacle de danse moderne et contemporaine qui nous fait voyager au cœur des états d’âme.

Regarde-moi est venu jusqu’à nous à travers les rues d’Avignon. Les danseurs de la compagnie Nadine Marquet ont su capter notre attention et nous donner envie, à notre tour, d’aller jusqu’à eux.

Les spectacles de danse font aussi partie de nos petits plaisirs durant ce Festival OFF. Ainsi, après Njim, l’un de nos coups de cœur de la compagnie Wanted Posse, et le surprenant Fall and flow au Théâtre Golovine, nous sommes allés découvrir cette jeune compagnie prometteuse, à l’énergie inépuisable.

Une jolie variété de tableaux

Ils sont huit danseurs et danseuses sur scène. Le premier tableau, très joliment pensé et construit, nous permet de découvrir chacun d’eux individuellement. En effet, huit grands panneaux sont disposés sur la scène. Tour à tour, chaque danseur apparaît et danse devant le sien sur lequel sont alors projetées des photos de son enfance. Une très belle introduction qui offre une première plongée dans l’intime et invite à regarder l’autre.

Déployés ensuite sur un côté de la scène, ces panneaux deviennent, le temps d’un nouveau tableau, un espace derrière lequel les corps apparaissent, disparaissent, glissant de l’ombre à la lumière au fil d’une chorégraphie au rythme soutenu. Sur une scène enveloppée d’une lumière bleue, un danseur tente d’attirer l’attention tandis qu’il traverse une foule où chacun n’a d’yeux que pour l’écran de son téléphone.

Puis, alors que la pénombre envahit la scène, c’est à la seule lueur de torches qu’ils nous offrent un ballet contemporain emprunt d’une sensuelle poésie. Dans un autre tableau encore, deux danseuses effectuent une gracieuse chorégraphie en miroir. Et il nous semble alors que l’une est le reflet de l’autre. Reflet qu’elle tente d’apprivoiser…

Regarde-moi, une création autour des états d’âme

S’inspirant de la personnalité de chaque danseur, de nombreux tableaux vont ainsi s’enchaîner pendant 1h20, à un rythme effréné. Et si nous n’avons pas réussi à lire chacun d’eux, à en comprendre avec certitude l’intention, nous avons toutefois cru croiser le sentiment d’étouffement, de solitude, le désir de sortir du cadre, la rencontre amoureuse, la recherche de sens, ou encore la quête d’une place qui soit la sienne.

© slv.photography

Et l’on est vraiment impressionné par la fougue, l’énergie déployée sans relâche par ces jeunes danseurs talentueux aux influences qui varient du moderne au contemporain en passant par le hip hop et le classique. Nous sommes sous leur charme, et tout autant sous le charme de la mise en scène de Nadine Marquet, qui nous enchante à travers des chorégraphies captivantes, s’enchaînant de manière très fluide et s’attache à mettre chacun des danseurs en valeur.

Les ambiances, les rythmes, les styles, les lumières, les costumes aux esthétiques variées se succèdent, parfois très intérieures, intimistes, d’autres fois plus expansives et dans le partage, le lien à l’autre. Ainsi, c’est un voyage à travers les émotions et les ressentis que nous livrent les corps. Des émotions qui s’expriment, se libèrent, rencontrent l’autre, s’y heurtent parfois. Et ces artistes n’ont pas besoin de nous le demander deux fois : on les regarde avec une grande attention teintée d’admiration.

Regarde-moi,chorégraphie et mise en scène Nadine Marquet, avec Jérémy Marquet, Jade Marquet, Quentin Doucet, Hugo Dupre, Constance Valdenaire, Camille Le Tuc, Lisa Tasonne, Arthur Bruhier, Manon Cires, Alizée Castres, se danse au Théâtre des Lucioles, du 7 au 29 juillet, à 13h25 (relâche les mercredis).

