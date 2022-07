Avignon 2022 – La truite : on a mordu à l’hameçon !

La truite est un spectacle musical dans laquelle cinq musiciens revisitent avec fraîcheur et originalité la célèbre mélodie de Schubert.

La truite de Schubert n’aura jamais été aussi vivante ! « Mords à l’hameçon de notre fantaisie ! » lui proposent avec malice ces musiciens-conteurs qui nous offrent un improbable voyage à travers le monde.

Ainsi, après une entrée en matière des plus classiques, c’est une épopée virevoltante qui démarre. Et nous suivons le voyage autour du monde de cette truite remontant les courants et bravant joyeusement tous les dangers. Un périple exaltant !

« Notre Truite de Schubert s’trouvait trop classe et trop pépère ! »

Une création lumineuse

On ne s’attendait pas à autant d’inventivité, d’humour et d’énergie ! Mais, il faut le dire, ce spectacle ne ressemble à aucun autre. C’est une idée originale que de revisiter un morceau classique dans des styles différents, surtout qu’en la matière il y a de quoi faire. Et puis, leur énergie est communicative et leur espièglerie nous les rend fort sympathiques.

Si rien ne nous a semblé très audacieux dans la mise en scène d’Éric Bouvron – dont nous gardons notamment en tête le formidable Lawrence d’Arabie – le travail d’Edwin Garnier aux lumières est quant à lui admirable. En effet, le spectacle est porté par de superbes jeux de lumières qui créent des atmosphères parfois chaleureuses et festives, parfois plus intimes, et qui marquent le tempo avec une grande précision.

Une truite citoyenne du monde !

Ces cinq artistes polyvalents passent leur temps à nous surprendre. Ils jouent de leurs instruments, chantent parfois à capella, slament, racontent des histoires, jouent avec les mots, sifflent et font même des bruits d’animaux ! Et surtout, ils nous font voyager aux côtés de cette truite aventurière qui aura même droit [alerte spoiler] à une marche funèbre truitesque très drôle !

Rock, disco, jazz, variété française, tango, reggae, rap ; musique asiatique, orientale, tzigane, africaine, autrichienne, péruvienne, celtique… Ils nous proposent même une truite façon défilé militaire ou jeux vidéo ! On aurait envie de se lever pour danser sur toutes ces variations plus entraînantes et réussies les unes que les autres !

Une truite qui se décline à n’en plus finir

Le premier quart d’heure nous a semblé ramer un peu en terme de rythme, et nous avons d’abord eu du mal à voir où ils voulaient en venir avec cet appât. Et puis, soudain, tout s’est accéléré et nous nous sommes faits embarquer par le courant ! À partir de là, plus de temps mort, les destinations s’enchaînent et chaque escale est un ravissement.

En effet, à chaque fois que l’on pense avoir fait le tour des styles existants, ils s’en approprient un autre et on se régale de cet enchaînement joyeux, virevoltant et étonnant. Car ils parviennent avec virtuosité, en quelques notes et en privilégiant à chaque fois les bons instruments, à créer toute l’atmosphère de l’univers musical qu’ils abordent. C’est frais, rythmé, un peu loufoque, ça file à toute vitesse et on en ressort revigoré !

La truite, avec Franck Chenal, Julien Gonzales, Raphaël Maillet, Jonathan Malnoury, Sylvain Courteix, Nathanaël Malnoury, mise en scène Éric Bouvron, se joue du 07 au 30 juillet, à 19h20 au Théâtre du Petit Louvre (relâche le mardi).

