Avignon 2021 – Landing : un duo chorégraphique époustouflant !

Landing est un duo chorégraphique qui nous offre un spectacle de danse original et fascinant.

Landing est un spectacle de danse étonnant dans lequel Eddy Djebarat et Edwin Condette, membres de la compagnie X-Press, livrent une performance à la fois troublante et saisissante. Sur un plateau rebondissant et recouvert de billes de polystyrène, deux hommes en costume se tiennent debout devant nous, immobiles. Le temps s’étire, les premières minutes sont lentes, très lentes, et nous plongent dans l’attente. Mais ne vous y fiez pas. Car l’énergie bouillonne, elle s’apprête à jaillir et à vous retourner le cœur. C’est en tous cas ce qu’il s’est passé avec le nôtre.

Une montée en puissance

Les deux danseurs-circassiens chutent, l’un après l’autre d’abord, puis ensemble. Ils tombent, se relèvent, s’immobilisent dans un silence parfait. Leurs mouvements semblent s’interpeller, se répondre. C’est un lien qui se crée entre eux. Puis, le silence devient envahissant ; on sent bien que quelque chose se prépare. Nous restons suspendus à ce silence que seuls les bruits des corps glissant, chutant, rebondissant sur le sol « enneigé » viennent troubler.

Et puis le silence explose, le rythme s’accélère, et c’est alors un autre spectacle qui se danse sous nos yeux émerveillés. La musique semble prendre possession des corps des deux danseurs qui s’animent soudain avec une intensité formidable. Ils s’entrechoquent, se soutiennent, ralentissent, tourbillonnent… On voudrait que ces instants-là s’éternisent.

Une prouesse hypnotique

Ce qui rend ce spectacle si unique et merveilleux visuellement c’est la manière dont chaque mouvement vient projeter dans les airs ces minuscules petites billes blanches aux allures de flocons de neige dont les corps se recouvrent au gré des chutes. Des toiles évanescentes se peignent ainsi sous nos yeux ébahis tandis que des envolées musicales viennent magnifier ces instants de grâce desquels il devient impossible de décrocher le regard.

La lenteur des premiers instants prend alors sens puisqu’elle rend ces feux d’artifice visuels plus explosifs encore, presque salvateurs. Nous avons eu les larmes aux yeux face à tant de beauté. S’il fallait ne regretter qu’une toute petite chose, ce serait que la lumière ne prenne pas part à la sublimation de ce tableau d’Abderzak Houmi. Landing n’en reste pas moins un moment de virtuosité, hors du temps et de l’espace.

Landing, d’Abderzak Houmi, avec Eddy Djebarat & Edwin Condette, se joue à la Fabrik Théâtre, à Avignon, du 07 au 31 juillet à 12h30. Relâche les lundis.

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.