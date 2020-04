Ant Man 3 : un scénariste de Rick et Morty débarque

Marvel vient de recruter Jeff Loveness, scénariste de Rick et Morty pour écrire le script d’Ant man 3, comme le rapporte le site de THR.

Outre le cartoon, Loveness est aussi auteur de la série live Miracle Workers et des émissions TV Jimmy Kimmel Live!, The Onion News Network et des cérémonies des Oscars et Emmys. Le choix de ce scénariste montre la direction très comédie que va prendre une fois de plus cette franchise. Mais ce qui nous convainc définitivement de ce choix, c’est que le scénariste a aussi œuvré sur bon nombre de comics Marvel. D’après les premières rumeurs, Jeff Loveness aurait donc la lourde tâche de mettre en avant la fille de Scott Lang, Cassie, future super-héroïne répondant au nom de Stature. Un premier pas vers la mise en place des Young Avengers dont elle fait partie dans les comics ? L’avenir nous le dira, en attendant nous savons que le réalisateur des deux premiers opus Peyton Reed sera une nouvelle fois de retour derrière la caméra. Mais pour quand ? En effet, le planning marvel se trouve complètement chamboulé par la crise de Coronavirus et le troisième opus de l’homme fourmi est aux abonnés absents.

Ant Man 3 n’a pour le moment aucune date de production ou de sortie de prévue.