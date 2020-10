American Gods : première bande-annonce pour la saison 3

Malgré un retard et des complications inhérentes au tournage et à la crise sanitaire, American Gods continue pourtant son bonhomme de chemin, la preuve avec le tout premier trailer de la saison 3.

Si la saison 2 nous avait laissé un goût de facilité en bouche, on espère que la troisième du show de Neil Gaiman retrouvera un peu de cet onirisme si particulier qui faisait le sel de ses débuts, et des romans. Ricky Wittle (Shadow Moon) poursuit son périple théologique maintenant qu’il connaît ses origines mythologiques. On retrouve évidemment Ian McShane, au look un poil différent, tandis que Crispin Glover lui oppose toujours une guerre terrible. Par contre, s’ajoute au casting le sympathique Danny Trejo ou le terrible Iwan Rheon, preuve en est que cette nouvelle aventure devrait prendre des chemins inattendus.

La saison 3 de American Gods arrivera début 2021.