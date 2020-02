Altered Carbon saison 2 : une bande-annonce détonante

A moins de deux semaines de sa diffusion, Netflix dévoile enfin la bande-annonce de la saison 2 de Altered Carbon.

Le premier véritable aperçu de la suite de la série adaptée des romans de Richard K. Morgan nous montre donc Anthony Mackie comme le nouveau corps de Takeshi Kovacs. Une nouvelle enveloppe aux réflexes et à la régénération accrus pour mener à bien la recherche de son amour perdu, Quell. On note également que l’intelligence artificielle dénommée Poe sera de retour, malgré un formatage agressif, ou que Simone Missick sera elle aussi de la partie. Un premier contact réussi, tout en bourrinage et considérations philosophiques sur le sens de la vie, de la transmission de mémoire et révolutionnaire.

La saison 2 de Altered Carbon est attendue le 27 février sur Netflix.