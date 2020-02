By Emeric Bispo

20th Century Fox meurt de plus en plus

Depuis le rachat de Disney de la 20th Century Fox il y a 10 mois, le studio centenaire se voit grandement amoindri.

Après le rapatriement de ses licences phares du côté de Marvel Studios (X-men et les 4 Fantastiques), de la suppression d’une filiale indépendante (Fox 2000) et de sa nouvelle dénomination (remplaçant le mythique Fox par studios), c’est un nouveau coup qu’assène la souris au renard : Hollywood Reporter nous rapporte que le studio ne produira désormais que 4 films par ans, contre 6 à 7 précédemment. Une direction radicale qui prendra effet l’année prochaine, la société de production étant dorénavant redirigée vers la création de programmes pour leurs plateformes Disney+ et Hulu.

Une décision qui n’aurait pas plu à la vice présidente Emma Watts puisqu’elle a désormais démissionné de ses fonctions. Bill Mechanic, boss du grand groupe entre 1990 et 1994, en conclut que la marque de la société « ne veut plus rien dire. C’est un repositionnement des droits pour faire des remakes ou utiliser certains personnages ». La stratégie de Disney est claire, absorber pour éliminer et avoir le monopole du marché car la souris aux grandes oreilles représente dorénavant 27% du marché cinématographique. Un mastodonte qui n’est pas près de s’arrêter.

Jojo Rabbit, film estampillé 20th century fox est actuellement en salle.