Westworld Saison 3 épisode 3 : Charlotte Hale, en mode poupée russe (spoilers)

Alors que les épisodes précédents se concentraient sur Dolores, Bernard et Maeve, celui-ci se focalise un peu plus sur la nouvelle Charlotte Hale.

Attention, cet article contient des SPOILERS sur le dernier épisode de Westworld

« Qui suis-je ? », telle est la question qui taraude notre hôte au moment où Dolores lui redonne vie dans un corps qui n’est pas le sien, loin de Westworld. Mais qui se cache donc derrière l’enveloppe corporelle de Charlotte Hale ? Les paris restent ouverts. S’il ne peut s’agir de Bernard ou de Maeve déjà réincarnés, il s’agit de quelqu’un en qui Dolores a suffisamment confiance pour lui laisser le contrôle de Delos.

Une mission pour le moins délicate dans un contexte où la société s’est fait racheter par un investisseur énigmatique du nom d’Engerraund Serac (joué par Vincent Cassel) aperçu dans l’épisode précédent. D’autant plus lorsque l’on apprend que Charlotte Hale sert les intérêts de ce nouvel actionnaire majoritaire qui cherche à tout prix à récupérer les données récoltées sur les visiteurs lors de leurs voyages à Westworld. Si notre hôte mystère jouait jusqu’à présent double jeu, elle devra désormais jouer triple jeu et trouver la deuxième taupe à la botte de Serac.

Comme si tout n’était pas assez compliqué pour l’acolyte de Dolores, il ou elle doit aussi gérer la vie personnelle de Charlotte Hale. Contre toute attente, la nouvelle cheffe par intérim de Delos n’est pas le loup solitaire et sans cœur que l’on s’imaginait (bon ok, un peu quand même), mais elle a une famille, notamment un fils et un ex-mari qui la trouvent drôlement changée. Alors que le petit Nathan veut revoir sa vraie maman, son ancien mari commence à perdre patience et lui demande de se ressaisir. Un rôle difficile à endosser pour l’hôte qui peine à accepter son nouveau corps et ne peut s’empêcher de se mutiler : « C’est comme si elle voulait reprendre le contrôle, comme si elle voulait m’arracher de sa tête. ».

©HBO

Qui est réellement la nouvelle Charlotte Hale ? Après 55 minutes de visionnage et de nombreux indices, deux hypothèses sortent du lot :

Angela (Talulah Riley) :

Particulièrement fidèle à Wyatt pendant la guerre qui a fait rage sur Westworld, Angela pourrait être la personne de confiance privilégiée pour garder le contrôle de Delos. Censée avoir explosée dans le Berceau, il n’est pas impossible que Dolores l’ait ramenée à la vie. Etant construite initialement pour séduire, on comprend mieux pourquoi la Charlotte Hale 2.0 se jette sur son ex pour lui faire l’amour sans raison apparente. De plus, particulièrement féroce dans la saison 2, elle retrouverait ainsi, au cours de l’épisode, son instinct de prédatrice en étranglant avec beaucoup de plaisir un pédophile voulant s’en prendre à son fils.

Teddy (James Marsden) :

Dolores serait-elle assez cruelle pour avoir fait une copie de celui qu’elle considérait, il y a peu, comme l’amour de sa vie et lui imposer ce qu’il ne voulait pas ? Une scène plutôt intimiste entre les deux sème le doute : « Je te connais comme personne. Tu me connais comme personne », affirme l’ancienne fille du fermier au potentiel Teddy. Une hypothèse corroborée par la patience dont elle fait preuve pour le rassurer et le réconforter. Une patience que Wyatt n’a jamais eue pour quiconque si ce n’est pour son amoureux de toujours.

Pour ceux qui imaginent qu’il pourrait s’agir de Clementine, on pense plutôt que Dolores a pu la réincarner en Martin Conells, le bras droit impitoyable de Liam Dempsey.

La saison 3 de Westworld est actuellement diffusée sur HBO et OCS.