Van Helsing va lui aussi avoir le droit à un reboot

Universal continue son exploration de son catalogue de monstre avec l’officialisation d’un reboot centré sur Van Helsing.

Le carton de l’Homme Invisible semble donner des ailes à Universal. Après l’officialisation de Dracula par Kusuma et du Wolfman par Whannell avec Ryan Gosling dans le rôle-titre, c’est au tour du célèbre Van Helsing d’être dans les tuyaux. Nos confrères de Deadline nous rapportent que le film est confié au jeune prometteur Julius Avery, déjà derrière le terrifiant Overlord. Contrairement au deux films précédemment cités produit par Blumhouse, celui-ci sera produit par un autre expert des films d’horreur, Atomic Monster, le studio de James Wan.

Le scénario de ce Thriller/Film d’horreur, retouché par Avery lui-même sur une première version de Eric Pearson (Godzilla vs. Kong, Black Widow, Thor Ragnarok), prendra place à l’époque d’origine du personnage littéraire, celle de l’ère Victorienne. Une opposition en plus par rapport aux métrages de monstre précédemment cités qui se dérouleront dans nos temps contemporains.

On lui souhaite un meilleur avenir que la nanardesque version de 2004 porté par Hugh Jackman qui devait lancer un nouvel univers partagé à l’époque, tout comme le Dracula Untold de 2014 et La Momie de 2017. Toutes des tentatives avortées faute de succès au box office, poussant le studio a misé sur des projets plus minimalistes et personnels. En espérant qu’ils changent pas d’avis d’ici là…