Valhalla : le spin-off de Vikings arrive très prochainement

Alors que les Vikings viennent de conclure leur épopée sérielle (notre critique de la saison 6B) le spin-off nordique Valhalla se concrétise de plus en plus.

Toujours chapeauté par Michael Hirst, créateur et showrunner de la série originale, cette extension du monde scandinave sera cette fois produite et diffusée par Netflix qui en a remporté les droits. Mais n’ayez craintes, on s’y sentira toujours chez nous puisque « nous retournons à Kattegat, la maison spirituelle des Vikings (…) c’est un endroit établi, l’un des plus grands ports de commerce en Europe » commente Hirst à Collider, soucieux de bien faire le lien entre ses bébés.

Chaque fois qu’ils (les nouveaux personnages ndlr) se réunissent dans la grande salle de Kattegat, ils parlent des grandes époques, quand ils avaient l’habitude de s’asseoir à la même table que Ragnar Lothbrock, Lagertha, Bjorn Ironside ou Ivar the Boneless, qui sont maintenant devenus des personnages mythiques au sein de Vikings : Valhalla. Michael Hirst à Collider

Ainsi, on y suivra principalement les aventures de « Harald Hardrada et Eric le Rouge, et peut-être des noms Viking un peu plus familiers », de l’eau a coulé sous les drakkars et la série montrera que « les Vikings ont envahi la majeure partie de l’Angleterre et ils possèdent la Normandie. En ce sens, vu d’où nous venons au début de la première série, ils se sont sacrément imposés sur la scène européenne ! Mais le conflit entre chrétiens et païens est devenu un conflit interne, car beaucoup de rois vikings se sont convertis au christianisme. Il y a donc un conflit perpétuel et une énorme guerre entre les Vikings chrétiens et païens. Comme Floki le craignait, les chrétiens sont en train de vaincre les païens… ». Voilà qui promet.

Sauf que Hirst conclue en déclarant que « cela ne pourra pas être à une plus grande échelle que les derniers épisodes de Vikings. Parce que nous avons mis en scène de telles armées et de si grandes batailles, vous ne pouvez vraiment pas faire beaucoup plus que ça en vrai… ». N’attendez donc pas de bastons dantesques dès le début de ce spinoff qui nous hype particulièrement.

Le tournage de Vikings : Valhalla s’est terminé en Irlande et sortira sur Netflix d’ici la fin de l’année 2021.