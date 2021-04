The Underground Railroad : trailer de toute beauté pour la mini-série de Barry Jenkins

Après Moonlight et Si Beale Street pouvait parler, et avant de donner une suite au Roi Lion, Barry Jenkins revient avec The Underground Road. Adaptation du roman éponyme de Colson Whitehead (récompensé du Prix Pullitzer), il s’agira d’une mini-série de 10 épisodes, tous mis en scène par Jenkins.

Prenant place dans une réalité alternative, The Underground Railroad se déroule au XIXe siècle, dans une Amérique esclavagiste pas vraiment éloignée de la réalité. On y suivra le destin de Cora Randall, une jeune esclave en fuite. Pour mener à bien sa course vers la liberté, elle tombera sur un réseau de routes et abris gérés par des abolitionnistes.

C’est là que l’aspect uchronique intervient : si l’Underground Railroad est historiquement vrai, la série prend le postulat qu’une vraie ligne de chemin de fer avec un vaste réseau souterrain aurait bel et bien existé ! Une aubaine pour Cora, qui est par ailleurs traquée par un impitoyable chasseur d’esclaves (interprété par Joel Edgerton).

Outre un pitch accrocheur qui réservera son lot d’émotion à n’en pas douter, la bande-annonce transpire la patte du réalisateur à plein nez. Jenkins s’est par ailleurs entouré de ses 2 fidèles collaborateurs : James Laxton à la photographie et Nicholas Britell (Le Roi, Succession) à la musique. On peut déjà entendre les quelques superbes notes de sa nouvelle partition, saupoudrant à merveille les somptueuses images d’une histoire bien sinistre. Prévue le mois prochain, c’est une de nos très grosses attentes de l’année !

The Underground Railroad sera disponible sur Amazon Prime Video le 14 mai 2021

(Visited 8 times, 8 visits today)